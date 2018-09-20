Мать сняла на видео, как окунает сына головой в унитаз в наказание за мат

Кейтлин Вольф объяснила, что, услышав нецензурную брань из уст сына, хотела вымыть рот мальчика с мылом, но потом придумала другой способ его наказать. Видеозапись экзекуции женщина отправила няне мальчика, а та — своему другу, который и выложил ролик в Facebook. Увы, пользователи соцсетей не оценили педагогические способности матери — после того как видео стало вирусным, в адрес Кейтлин стали поступать угрозы, пишет Life.ru .

Позже Кейтлин пыталась объяснить, что все происходящее было игрой. Якобы она не опускала голову ребенка в воду и он вовсе не был на нее обижен. Тем не менее ее действиями заинтересовалась полиция. Теперь Кейтлин Вольф рискует лишиться материнских прав.