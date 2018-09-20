Пиво лучше кремов разглаживает морщины! Вот почему

По словам доктора Пилара Кодоньера Франча из отдела педиатрии, акушерства и гинекологии в Университете Валенсии, антиоксиданты, присутствующие в пиве, помогают бороться со свободными радикалами и помогают коже оставаться более эластичной и молодой, сообщает Lifter.com.ua.

Пиво содержит более 200 компонентов, которые включают витамины группы B, фолиевую кислоту и пелифенолы, группу антиоксидантов, которая также присутствует во фруктах и овощах.

Но где эти свободные радикалы и откуда они взялись?

Свободные радикалы присутствуют в организме естественным образом. Это неустойчивые частицы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешней электронной оболочке.

Если атом имеет незаполненную оболочку, он старается "отобрать" электроны других атомов, создавая новые "свободные радикалы". Этот эффект их нестабильности вызывает хаотичные реакции с другими веществами.

Впоследствии крупные цепи свободных радикалов атакуют живые и функциональные клетки, влияют на их активность и на организм различными способами, включая так называемое "окисление".

Оно, в свою очередь, способствует образованию морщин, ломкость костей, дегидратации кожи и другим малоприятным процессам.

Хотя этот износ нашего тела является естественным, чрезмерное воздействие солнечного света или табака поощряет появление свободных радикалов и их эффектов.

По этой причине Кодоньер Франч утверждает: «Антиоксиданты, которые поступают из ячменя, присутствующего в пиве, и сенсорные характеристики напитка (аромат, текстура и цвет), помогают взаимодействовать с белками и сахарами, ответственными за появление соединений, которые вызывают образования свободных радикалов и, следовательно, бороться с ними».

Следует отметить, что количество антиоксидантов, присутствующих в пиве, зависит от его типа и производственного процесса.

Тщательно выбирайте этот напиток, он обязательно должен быть и высокого качества, и лучше всего - "живым".