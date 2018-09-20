Тошнота – это не нормально: все о раннем токсикозе

Что делать с тошнотой в первом триместре беременности и когда нужно обратиться к врачу.
Тошнота – это не о нормальной беременности
Главное проявление раннего токсикоза – тошнота – ассоциируется у большинства людей с нормальной беременностью. Этот симптом встречается у 50-60% будущих матерей, но это не норма, пишет Deti.mail.ru.
Далеко не все женщины с ранним токсикозом нуждаются в специальном лечении, но даже при легких симптомах нужно обратиться к врачу. Доктор назначит общий и биохимический анализ крови, исследование мочи на кетоновые тела.
Если состояние будущей матери ухудшится, а симптомы станут очень сильными, может встать вопрос о прерывании беременности. При тяжелых формах токсикоза лечение проводят в стационаре.
При тяжелом токсикозе будущая мать теряет от восьми килограммов и более
Есть три степени тяжести раннего токсикоза беременных. При легкой степени рвота бывает не чаще пяти раз в сутки. Будущая мать может потерять в весе, но не больше двух-трех килограммов, при этом в анализах нет отклонений. В этом случае лечение можно проходить на дому, под наблюдением врача женской консультации.
Токсикоз второй степени – уже показание для госпитализации
Рвота бывает до десяти раз в сутки, постоянно беспокоят головокружения, слабость. В анализе мочи обнаружен ацетон. Всего за неделю будущая мать может потерять больше трех килограммов.
Тяжелые токсикозы встречаются редко, это опасное состояние. Рвота возникает 20-25 раз в сутки, женщина не может нормально есть, происходит обезвоживание организма. Масса тела снижается на восемь-десять килограммов и более. Нарушается обмен веществ, анализы показывают ацетон и белок в моче, а также отклонения в биохимическом анализе крови.
Риск возрастает из-за частых стрессов и недосыпаний
Причины ранних токсикозов не до конца изучены. По одной из версий, во время беременности перестраивается работа нервной системы, происходят изменения в гормональном фоне. Часто сильная рвота приходится на повышение уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) – гормона, который вырабатывает плацента.
Есть мнение, что свою лепту вносит иммунная система. Организм будущего ребенка отличается от маминого, эмбрион содержит антигены, в ответ на которые, возможно, активируются защитные механизмы. Определенную роль играет генетика, нарушение обмена веществ, нехватка в организме витаминов.
Риск раннего токсикоза повышается у женщин, которые до беременности страдали хроническими заболеваниями мочеполовой, пищеварительной, нервной системы, печени, щитовидной железы. Развитию патологии способствуют частые стрессы, нарушение сна, нездоровое питание, курение.
Приобрести «абсолютный иммунитет» к токсикозам нельзя, но снизить риски можно. Для этого нужно обследоваться до беременности и пролечить все хронические заболевания. Кроме того, будущей маме следует отказаться от вредных привычек и «перейти на сторону» здорового образа жизни: правильного питания, свежего воздуха, полноценного отдыха и сна.
Как справиться с ранним токсикозом в домашних условиях: восемь советов
Совет 1. Симптомы раннего токсикоза усиливаются на пустой желудок. Принимайте пищу небольшими порциями, но часто – примерно пять-шесть раз в день.
Совет 2. Проснувшись утром, не спешите вскакивать с кровати. Съешьте что-нибудь прямо в постели.
Совет 3. Многим женщинам на первых неделях беременности из-за токсикоза сложно заставить себя что-то съесть. Внешний вид и запах пищи не вызывают аппетита, а тут еще тошнота. В то же время меняются вкусовые пристрастия. Если тянет на разносолы или экзотические фрукты – не стоит себе отказывать.
Совет 4. Тошноту усиливают жирные, жареные, пряные, кислые блюда. Лучше есть легкую пищу, богатую белками и витаминами. Всегда держите под рукой орехи.
Совет 5. На первых неделях беременности будущих мам может тошнить от запаха из кастрюли. Не готовьте, голод можно утолить готовыми блюдами: сырыми овощами и фруктами, мюсли, молоком, йогуртом, орехами, булочками.
Совет 6. Во время рвоты организм теряет жидкость, это грозит обезвоживанием. Пейте больше, но не во время приемов пищи, а между ними. Подойдет обычная вода, минералка без газа. Уменьшить тошноту помогает чай с лимоном, имбирем, мятой.
Совет 7. Считается, что с проявлениями раннего токсикоза помогают справиться мультивитаминные комплексы. Четких доказательств нет, но почему бы не попробовать? Спросите у врача женской консультации, какие поливитамины для беременных вам подойдут.
Совет 8. Можно попробовать методы альтернативной медицины, например, рефлексотерапию, акупунктуру. В ходе некоторых научных исследований было доказано, что это помогает.
«Домашние» методы борьбы с токсикозом не отменяют наблюдения у врача. Если симптомы сохраняются и усиливаются, нужно начинать лечение.