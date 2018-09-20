Тошнота – это не нормально: все о раннем токсикозе

Тошнота – это не о нормальной беременности

Главное проявление раннего токсикоза – тошнота – ассоциируется у большинства людей с нормальной беременностью. Этот симптом встречается у 50-60% будущих матерей, но это не норма, пишет Deti.mail.ru.

Далеко не все женщины с ранним токсикозом нуждаются в специальном лечении, но даже при легких симптомах нужно обратиться к врачу. Доктор назначит общий и биохимический анализ крови, исследование мочи на кетоновые тела.

Если состояние будущей матери ухудшится, а симптомы станут очень сильными, может встать вопрос о прерывании беременности. При тяжелых формах токсикоза лечение проводят в стационаре.

При тяжелом токсикозе будущая мать теряет от восьми килограммов и более

Есть три степени тяжести раннего токсикоза беременных. При легкой степени рвота бывает не чаще пяти раз в сутки. Будущая мать может потерять в весе, но не больше двух-трех килограммов, при этом в анализах нет отклонений. В этом случае лечение можно проходить на дому, под наблюдением врача женской консультации.

Токсикоз второй степени – уже показание для госпитализации

Рвота бывает до десяти раз в сутки, постоянно беспокоят головокружения, слабость. В анализе мочи обнаружен ацетон. Всего за неделю будущая мать может потерять больше трех килограммов.

Тяжелые токсикозы встречаются редко, это опасное состояние. Рвота возникает 20-25 раз в сутки, женщина не может нормально есть, происходит обезвоживание организма. Масса тела снижается на восемь-десять килограммов и более. Нарушается обмен веществ, анализы показывают ацетон и белок в моче, а также отклонения в биохимическом анализе крови.

Риск возрастает из-за частых стрессов и недосыпаний

Причины ранних токсикозов не до конца изучены. По одной из версий, во время беременности перестраивается работа нервной системы, происходят изменения в гормональном фоне. Часто сильная рвота приходится на повышение уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ) – гормона, который вырабатывает плацента.

Есть мнение, что свою лепту вносит иммунная система. Организм будущего ребенка отличается от маминого, эмбрион содержит антигены, в ответ на которые, возможно, активируются защитные механизмы. Определенную роль играет генетика, нарушение обмена веществ, нехватка в организме витаминов.

Риск раннего токсикоза повышается у женщин, которые до беременности страдали хроническими заболеваниями мочеполовой, пищеварительной, нервной системы, печени, щитовидной железы. Развитию патологии способствуют частые стрессы, нарушение сна, нездоровое питание, курение.

Приобрести «абсолютный иммунитет» к токсикозам нельзя, но снизить риски можно. Для этого нужно обследоваться до беременности и пролечить все хронические заболевания. Кроме того, будущей маме следует отказаться от вредных привычек и «перейти на сторону» здорового образа жизни: правильного питания, свежего воздуха, полноценного отдыха и сна.

Как справиться с ранним токсикозом в домашних условиях: восемь советов