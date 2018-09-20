Тяжелый ПМС может быть признаком ЗППП

Часто хламидиоз, герпес или папилломавирус, протекающие бессимптомно, удваивают вероятность головных болей, спазмов и плохого настроения в конце менструального цикла. Результаты исследования антрополога из Оксфордского университета Александры Элверн (Alexandra Alvergne) и ее коллег опубликованы в журнале Evolution Medicine & Public Health.
Ученые проанализировали данные 865 женщин. Все они пользовались специальным приложением, которое позволяет следить за менструальными циклами и фертильностью. Участниц спрашивали, были ли у них инфекции, передающиеся половым путем. Если да, то когда, и лечились ли они. Эту информацию сопоставили с тем, как у этих женщин обычно проходит менструация, насколько она болезненна, каково их физическое и эмоциональное состояние в конце цикла, а также пользуются ли они гормональными контрацептивами, сообщает Health.mail.ru.
Анализ показал, что наличие половой инфекции еще до ее выявления вдвое увеличивает шансы головной боли, спазмов и ухудшения настроения накануне менструации, а также повышение эмоциональной чувствительности в течение всей второй половины цикла. После лечения инфекции симптомы предменструального синдрома обычно сглаживаются.
«Наше исследование показывает, что женщины могут поправить свое здоровье, лучше понимая, как работает их репродуктивная система. Зная, что тяжелый ПМС может быть сигналом присутствия половой инфекции, вы будете более внимательно прислушиваться к своему организму», — отметила Элверн.