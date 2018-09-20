Тяжелый ПМС может быть признаком ЗППП

Ученые проанализировали данные 865 женщин. Все они пользовались специальным приложением, которое позволяет следить за менструальными циклами и фертильностью. Участниц спрашивали, были ли у них инфекции, передающиеся половым путем. Если да, то когда, и лечились ли они. Эту информацию сопоставили с тем, как у этих женщин обычно проходит менструация, насколько она болезненна, каково их физическое и эмоциональное состояние в конце цикла, а также пользуются ли они гормональными контрацептивами, сообщает Health.mail.ru.