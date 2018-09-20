Тушеные баклажаны: простой рецепт с овощами

Тушеные баклажаны - ингредиенты:

3 баклажана,

3 помидора,

2 болгарских перца,

1 морковь,

2 луковицы,

2 зубка чеснока,

пучок зелени,

2 ст. ложки растительного масла,

1 ч. ложка уксуса,

0,5 ч. ложки сахара,

2 лавровых листа,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Тушеные баклажаны - приготовление:

Все овощи помой, почисти. Баклажаны порежь кубиками, посоли, оставь на 20 минут и смой водой, чтобы из них ушла горечь, пишет Lady.tochka.net.

Лук мелко порежь. Морковь и болгарский перец порежь крупной соломкой. Помидоры также порежь крупными дольками. Чеснок пропусти через чесночницу. Измельчи зелень.

Лук спассеруй 3 минуты в растительном масле в разогретом сотейнике.

Поэтапно обжаривая по 3-5 минут, добавляй овощи в такой последовательности: морковь, болгарский перец, баклажаны, помидоры.

Перемешай и потуши под крышкой 3 минуты. Воду добавлять не нужно, т.к. овощи пустят сок.

В последнюю очередь положи к овощам зелень, чеснок и лавровый лист, посоли, поперчи, добавь сахар и уксус.

Накрой крышкой и поставь сотейник в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.

Подавай тушеные баклажаны как основное блюдо или с гарниром: отварным картофелем, рисом или картофельным пюре.

Тушеные баклажаны с овощами вкусные как в горячем, так и в холодном виде.