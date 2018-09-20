Тушеные баклажаны: простой рецепт с овощами

Печеные, жареные или тушеные баклажаны – это всегда вкусно и полезно. А сочетание в разных количествах с другими овощами и любимыми специями позволяет каждый раз получать блюдо с новым вкусом.
Тушеные баклажаны - ингредиенты:
3 баклажана,
3 помидора,
2 болгарских перца,
1 морковь,
2 луковицы,
2 зубка чеснока,
пучок зелени,
2 ст. ложки растительного масла,
1 ч. ложка уксуса,
0,5 ч. ложки сахара,
2 лавровых листа,
черный молотый перец по вкусу,
соль по вкусу.
Тушеные баклажаны - приготовление:
Все овощи помой, почисти. Баклажаны порежь кубиками, посоли, оставь на 20 минут и смой водой, чтобы из них ушла горечь, пишет Lady.tochka.net.
Лук мелко порежь. Морковь и болгарский перец порежь крупной соломкой. Помидоры также порежь крупными дольками. Чеснок пропусти через чесночницу. Измельчи зелень.
Лук спассеруй 3 минуты в растительном масле в разогретом сотейнике.
Поэтапно обжаривая по 3-5 минут, добавляй овощи в такой последовательности: морковь, болгарский перец, баклажаны, помидоры.
Перемешай и потуши под крышкой 3 минуты. Воду добавлять не нужно, т.к. овощи пустят сок.
В последнюю очередь положи к овощам зелень, чеснок и лавровый лист, посоли, поперчи, добавь сахар и уксус.
Накрой крышкой и поставь сотейник в разогретую до 180°С духовку на 10 минут.
Подавай тушеные баклажаны как основное блюдо или с гарниром: отварным картофелем, рисом или картофельным пюре.
Тушеные баклажаны с овощами вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
Приятного аппетита!