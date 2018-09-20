Как понять, что ты устраиваешь своего мужчину в постели

Он никуда не спешит

После секса он не торопится вставать с постели, не вспоминает вдруг о срочных делах, не идет покурить или попить воды. Напротив, он нежится в постели, обнимает и целует тебя, всем своим видом показывая, что он доволен. А дальше он вообще хочет провести с тобой время, например, поговорить, попить кофе, посмотреть кино. Если бы во время секса что-то пошло не так, твой возлюбленный источал бы нервозность или разочарование. И он бы подсознательно не захотел оставаться там, где ему неуютно, пишет Lady.tochka.net.

Он говорит, что все хорошо

Причем, не отвечает на поставленный тобой вопрос, а по собственной инициативе озвучивает свое состояние и твое поведение. Такие комплименты – хороший признак того, что секс с тобой его не разочаровал. Так что в данном случае не копайся в сомнениях, насколько он искренен, а просто доверься его словам.

Мужчина интересуется, осталась ли ты довольна

Если бы твоему партнеру не понравился секс и он не получил желаемого удовольствия, вряд ли бы он слишком интересовался твоими ощущениями. Так что если он задал тебе вопрос о твоем удовлетворении, значит, ему все понравилось.

Он говорит о следующих встречах

Он уже планирует свое очередное свидание с тобой. К примеру, озвучивает дату, время, другие обстоятельства вашей встречи. Значит, он готов к новым интимным подвигам с тобой. Только не путай с дежурной фразой: "Созвонимся потом". Если нет никакой конкретики, это должно насторожить.

Он не остановился на достигнутом

Спустя некоторое время отдыха мужчина продолжил ваш сексуальный "диалог". Это говорит не только о его неутомимости, но и о том, что его очень даже устраивает секс с тобой. Вряд ли захочется повторять то, что не нравится. Но не торопись делать пугающие выводы, если повтора не случилось – вдруг парень просто устал?

Он напоминает о себе

Он звонит и пишет тебе, причем даже без особого повода. Такие частые напоминания о себе говорят о том, что мужчина вполне доволен тобой. Ему не нужно искать приключений на стороне, он скучает по тебе и стремится как можно больше времени проводить вместе.

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