Как понять, что ты устраиваешь своего мужчину в постели

Как понять, что ты удовлетворяешь своего мужчину в постели, понравился ли ему секс с тобой и вообще все ли у вас хорошо в интимных отношениях? Такие вопросы нередко будоражат женские умы, ведь девушкам свойственно заниматься самокопанием и во всем сомневаться, даже если повода для этого нет.
Он никуда не спешит
После секса он не торопится вставать с постели, не вспоминает вдруг о срочных делах, не идет покурить или попить воды. Напротив, он нежится в постели, обнимает и целует тебя, всем своим видом показывая, что он доволен. А дальше он вообще хочет провести с тобой время, например, поговорить, попить кофе, посмотреть кино. Если бы во время секса что-то пошло не так, твой возлюбленный источал бы нервозность или разочарование. И он бы подсознательно не захотел оставаться там, где ему неуютно, пишет Lady.tochka.net.
Он говорит, что все хорошо
Причем, не отвечает на поставленный тобой вопрос, а по собственной инициативе озвучивает свое состояние и твое поведение. Такие комплименты – хороший признак того, что секс с тобой его не разочаровал. Так что в данном случае не копайся в сомнениях, насколько он искренен, а просто доверься его словам.
Мужчина интересуется, осталась ли ты довольна
Если бы твоему партнеру не понравился секс и он не получил желаемого удовольствия, вряд ли бы он слишком интересовался твоими ощущениями. Так что если он задал тебе вопрос о твоем удовлетворении, значит, ему все понравилось.
Он говорит о следующих встречах
Он уже планирует свое очередное свидание с тобой. К примеру, озвучивает дату, время, другие обстоятельства вашей встречи. Значит, он готов к новым интимным подвигам с тобой. Только не путай с дежурной фразой: "Созвонимся потом". Если нет никакой конкретики, это должно насторожить.
Он не остановился на достигнутом
Спустя некоторое время отдыха мужчина продолжил ваш сексуальный "диалог". Это говорит не только о его неутомимости, но и о том, что его очень даже устраивает секс с тобой. Вряд ли захочется повторять то, что не нравится. Но не торопись делать пугающие выводы, если повтора не случилось – вдруг парень просто устал?
Он напоминает о себе
Он звонит и пишет тебе, причем даже без особого повода. Такие частые напоминания о себе говорят о том, что мужчина вполне доволен тобой. Ему не нужно искать приключений на стороне, он скучает по тебе и стремится как можно больше времени проводить вместе.
Твой кавалер дарит подарки
И не только по праздникам, но и просто так. Получать подарки – это всегда приятно. А еще подарок – это явный признак того, что у вас с ним все хорошо.