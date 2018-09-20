Рецепт: очень легкий и нежный десерт к праздничному столу

Учеными давно доказано, что вкусные десерты способны заряжать нас энергией и поднимать настроение. Этот нежный рецепт порадует не только твоих домочадцев, но и наверняка приятно удивит гостей. Готовятся эти пирожные очень быстро, а съедаются еще быстрее!
Ингредиенты для коржей:
12 яичных белков
12 столовых ложек молотых орехов
12 столовых ложек сахара
6 столовых ложек муки.
Крем:
12 желтков
14 столовых ложек сахара
2 пакетика ванильного сахара
8 столовых ложек молока
300 г масла
50 г кокосовой стружки
50 г изюма
50 г шоколада.
Глазурь:
50 г белого шоколада
50 г темного шоколада.
Как готовить коржи:
1. Взбейте яичные белки с солью, добавьте сахар, а под конец добавьте молотые орехи, смешанные с мукой. Разделите смесь на 3 части и отправьте выпекаться 3 коржа (форма 25*38 см). Форму застелите бумагой для выпечки. Время выпекания коржей составляет около 15 минут, пишет Allaroundworld.info.
2. Крем: смешайте желтки с обычным и ванильным сахаром, поставьте на водяную баню. Добавляйте молоко до тех пор, пока сахар не растворится, а смесь не загустеет. Дайте смеси остыть. Взбиваем размягченное масло и добавляем к нему по ложке приготовленного на водяной бане яичного крема. Доводим до однородного состояния.
3. Полученный крем делим на три части. К первой части добавляем 50 г кокосовой стружки и намазываем на первый корж.
4. Ко второй части добавьте изюм, предварительно вымоченный в роме в течение 1 часа, и намажьте его поверх второго коржа.
5. К последней части крема добавляем тертый шоколад и намазываем на третий корж.
6. Глазурь: посыпаем наш торт белым и черным шоколадом и отправляем в холодное место на несколько часов или до утра.
Наш безумно вкусный десерт готов! Кулинарный совет:
Для коржей: рекомендуем вам разделить ингредиенты на три части и выпекать коржи один за другим. Если у вас есть возможность выпечь три коржа за раз, тогда подготовьте все необходимые ингредиенты сразу.