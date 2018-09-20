Чт, 20.09.2018
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Рецепт: очень легкий и нежный десерт к праздничному столу

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ФОТО: allourworld.info

Учеными давно доказано, что вкусные десерты способны заряжать нас энергией и поднимать настроение. Этот нежный рецепт порадует не только твоих домочадцев, но и наверняка приятно удивит гостей. Готовятся эти пирожные очень быстро, а съедаются еще быстрее!

Ингредиенты для коржей:

    12 яичных белков

    12 столовых ложек молотых орехов

    12 столовых ложек сахара

    6 столовых ложек муки.

Крем:

    12 желтков

    14 столовых ложек сахара

    2 пакетика ванильного сахара

    8 столовых ложек молока

    300 г масла

    50 г кокосовой стружки

    50 г изюма

    50 г шоколада.

Глазурь:

    50 г белого шоколада

    50 г темного шоколада.

Как готовить коржи:

1. Взбейте яичные белки с солью, добавьте сахар, а под конец добавьте молотые орехи, смешанные с мукой. Разделите смесь на 3 части и отправьте выпекаться 3 коржа (форма 25*38 см). Форму застелите бумагой для выпечки. Время выпекания коржей составляет около 15 минут, пишет Allaroundworld.info.

2. Крем: смешайте желтки с обычным и ванильным сахаром, поставьте на водяную баню. Добавляйте молоко до тех пор, пока сахар не растворится, а смесь не загустеет. Дайте смеси остыть. Взбиваем размягченное масло и добавляем к нему по ложке приготовленного на водяной бане яичного крема. Доводим до однородного состояния.

3. Полученный крем делим на три части. К первой части добавляем 50 г кокосовой стружки и намазываем на первый корж.

4. Ко второй части добавьте изюм, предварительно вымоченный в роме в течение 1 часа, и намажьте его поверх второго коржа.

5. К последней части крема добавляем тертый шоколад и намазываем на третий корж.

6. Глазурь: посыпаем наш торт белым и черным шоколадом и отправляем в холодное место на несколько часов или до утра.

Наш безумно вкусный десерт готов! Кулинарный совет:

Для коржей: рекомендуем вам разделить ингредиенты на три части и выпекать коржи один за другим. Если у вас есть возможность выпечь три коржа за раз, тогда подготовьте все необходимые ингредиенты сразу.

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