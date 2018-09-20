Рецепт: очень легкий и нежный десерт к праздничному столу

Ингредиенты для коржей:

12 яичных белков

12 столовых ложек молотых орехов

12 столовых ложек сахара

6 столовых ложек муки.

Крем:

12 желтков

14 столовых ложек сахара

2 пакетика ванильного сахара

8 столовых ложек молока

300 г масла

50 г кокосовой стружки

50 г изюма

50 г шоколада.

Глазурь:

50 г белого шоколада

50 г темного шоколада.

Как готовить коржи:

1. Взбейте яичные белки с солью, добавьте сахар, а под конец добавьте молотые орехи, смешанные с мукой. Разделите смесь на 3 части и отправьте выпекаться 3 коржа (форма 25*38 см). Форму застелите бумагой для выпечки. Время выпекания коржей составляет около 15 минут, пишет Allaroundworld.info.

2. Крем: смешайте желтки с обычным и ванильным сахаром, поставьте на водяную баню. Добавляйте молоко до тех пор, пока сахар не растворится, а смесь не загустеет. Дайте смеси остыть. Взбиваем размягченное масло и добавляем к нему по ложке приготовленного на водяной бане яичного крема. Доводим до однородного состояния.

3. Полученный крем делим на три части. К первой части добавляем 50 г кокосовой стружки и намазываем на первый корж.

4. Ко второй части добавьте изюм, предварительно вымоченный в роме в течение 1 часа, и намажьте его поверх второго коржа.

5. К последней части крема добавляем тертый шоколад и намазываем на третий корж.

6. Глазурь: посыпаем наш торт белым и черным шоколадом и отправляем в холодное место на несколько часов или до утра.

Наш безумно вкусный десерт готов! Кулинарный совет: