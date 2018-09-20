Фото: модель с синдромом Дауна сделала блестящую карьеру в фэшн-индустрии

20-летняя австралийка Маделин Стюарт — одна из самых известных моделей с синдромом Дауна в мире. Девушка много раз принимала участие в Неделе моды в Нью-Йорке, но этим список ее профессиональных заслуг не ограничивается: график съемок Маделин расписан на несколько месяцев вперед.
Маделин Стюарт живет в австралийском городке Брисбен и мечтает стать известной моделью, несмотря на синдром Дауна Будучи спортсменкой (она занимается гимнастикой, танцами в стиле хип-хоп и чирлидингом), Маделин всегда любила быть в центре внимания.
До тех пор, пока она не увидела на подиуме звезду сериала «Американская история ужасов» Джейми Брюэр, о модельном бизнесе девушка даже не думала, пишет Cosmo.ru.
Маделин старается не делать акцента на своем заболевании, однако признается, что ее цель — привлечь внимание к проблемам интеграции в общество людей с синдромом Дауна.
Она не требует к себе жалости, но безусловно заслуживает восхищения.