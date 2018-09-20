Фото: модель с синдромом Дауна сделала блестящую карьеру в фэшн-индустрии

Маделин Стюарт живет в австралийском городке Брисбен и мечтает стать известной моделью, несмотря на синдром Дауна Будучи спортсменкой (она занимается гимнастикой, танцами в стиле хип-хоп и чирлидингом), Маделин всегда любила быть в центре внимания.

До тех пор, пока она не увидела на подиуме звезду сериала «Американская история ужасов» Джейми Брюэр, о модельном бизнесе девушка даже не думала, пишет Cosmo.ru.

Маделин старается не делать акцента на своем заболевании, однако признается, что ее цель — привлечь внимание к проблемам интеграции в общество людей с синдромом Дауна.