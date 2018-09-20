Шесть вещей, которые отталкивают мужчин

Мы так ослеплены влюбленностью, пьяны, что совершаем отвратительные поступки, глупости. Одни из них простительны, а другие могут и вовсе разрушить идиллию, пишет Fabiosa.ru.

Вот эти шесть проколов случались почти с каждой женщиной. А с вами?

1. Вы постоянно его "пилите"

Вспомните свою реакцию, когда кто-то высказывает вам претензии. Неприятно? То-то же! А теперь представьте мужчину, на которого каждый день обрушивается море критики. И так постоянно.

Конечно, ему расхочется идти домой и проводить время с женой-пилой. Лучше поработать или посидеть где-нибудь с друзьями.

2. Слишком много интереса

Мужчины не любят, чтобы за ними охотились. Им самим нравится это занятие.

Не стоит становиться обузой. Дайте ему шанс побороться за ваше внимание. Жаль, но в страхе потерять мужчину мы делаем противоположное. Показываем, что очень заинтересованы и что это навсегда.

Найдите баланс. Пусть он знает, что вы рядом. Но не на расстоянии вытянутой руки.

3. Вы совсем не та, в кого он влюбился

Очень распространенная ошибка! Он вам нравится, вы выясняете его интересы, заставляете себя ими проникнуться. Вы пытаетесь стать кем-то другим, чтобы заслужить его любовь.

Это приводит к быстрому окончанию отношений. А еще сделает вас несчастной, ведь не очень приятно быть закованной в чужой жизни.

Пусть мужчина полюбит вас такой, какая вы есть. Прекращайте "перекраивать" себя.

4. Он – ваш наркотик

Какое же это счастье, если оно зависит от другого человека? Вы когда-то жили без этого мужчины, сможете жить и дальше.

"Я не могу без тебя", – фраза, которая заставляет партнера чувствовать давление. Она – бремя, которое не нужно взваливать на плечи любимому.

5. Вы пытаетесь контролировать его жизнь

Если вы кого-то полюбили, не пытайтесь его изменить. Возможно, у вас действительно лучший вкус в одежде, более здоровые взгляды на жизнь, но… прекратите! Отношения не дают вам права брать на себя ответственность за чью-то жизнь.

Ему понравится, что вы восхищаетесь им, а не "правильной рубашкой" или "эко-обедом".

6. Вы перестали вместе веселиться и делать интересные вещи

Не имеет значения, есть ли в ваших паспортах штамп. Предсказуемые и скучные дни не возбуждают. Исследуйте жизнь, устраивайте приключения. Не позволяйте любимому уйти лишь из-за того, что в ваших отношениях всего этого нет.