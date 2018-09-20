Шесть вещей, которые отталкивают мужчин

Отношения – это целая наука, и то, как они будут развиваться, зависит от обоих партнеров. Однако очень часто мы, женщины, делаем все, чтобы неосознанно погубить любовь.
Мы так ослеплены влюбленностью, пьяны, что совершаем отвратительные поступки, глупости. Одни из них простительны, а другие могут и вовсе разрушить идиллию, пишет Fabiosa.ru.
Вот эти шесть проколов случались почти с каждой женщиной. А с вами?
1. Вы постоянно его "пилите"
Вспомните свою реакцию, когда кто-то высказывает вам претензии. Неприятно? То-то же! А теперь представьте мужчину, на которого каждый день обрушивается море критики. И так постоянно.
Конечно, ему расхочется идти домой и проводить время с женой-пилой. Лучше поработать или посидеть где-нибудь с друзьями.
2. Слишком много интереса
Мужчины не любят, чтобы за ними охотились. Им самим нравится это занятие.
Не стоит становиться обузой. Дайте ему шанс побороться за ваше внимание. Жаль, но в страхе потерять мужчину мы делаем противоположное. Показываем, что очень заинтересованы и что это навсегда.
Найдите баланс. Пусть он знает, что вы рядом. Но не на расстоянии вытянутой руки.
3. Вы совсем не та, в кого он влюбился
Очень распространенная ошибка! Он вам нравится, вы выясняете его интересы, заставляете себя ими проникнуться. Вы пытаетесь стать кем-то другим, чтобы заслужить его любовь.
Это приводит к быстрому окончанию отношений. А еще сделает вас несчастной, ведь не очень приятно быть закованной в чужой жизни.
Пусть мужчина полюбит вас такой, какая вы есть. Прекращайте "перекраивать" себя.
4. Он – ваш наркотик
Какое же это счастье, если оно зависит от другого человека? Вы когда-то жили без этого мужчины, сможете жить и дальше.
"Я не могу без тебя", – фраза, которая заставляет партнера чувствовать давление. Она – бремя, которое не нужно взваливать на плечи любимому.
5. Вы пытаетесь контролировать его жизнь
Если вы кого-то полюбили, не пытайтесь его изменить. Возможно, у вас действительно лучший вкус в одежде, более здоровые взгляды на жизнь, но… прекратите! Отношения не дают вам права брать на себя ответственность за чью-то жизнь.
Ему понравится, что вы восхищаетесь им, а не "правильной рубашкой" или "эко-обедом".
6. Вы перестали вместе веселиться и делать интересные вещи
Не имеет значения, есть ли в ваших паспортах штамп. Предсказуемые и скучные дни не возбуждают. Исследуйте жизнь, устраивайте приключения. Не позволяйте любимому уйти лишь из-за того, что в ваших отношениях всего этого нет.
Да, простые ошибки не имеют права разрушать ваши отношения. Поговорите с любимым о том, чего вы оба хотите от отношений, будьте предельно честными.