Йогурты назвали главными виновниками ожирения

Почти все йогурты, которые продаются в супермаркетах, содержат чрезмерно высокий уровень сахара, как показало исследование. 90% йогуртов не прошли контроль по безопасным для здоровья показателям этого ингредиента, поскольку они содержат более 5 грамм сахара на 100 грамм продукта. Британские исследователи изучили 921 наиболее популярный йогурт и выяснили, что почти все они являются значительным источником сахара, о котором мало кто знает, пишет Medikforum.ru .

По мнению авторов исследования, эти сладкие йогурты вносят значительный вклад в развитие эпидемии ожирения. Ну а покупателям следует читать этикетки перед тем, как покупать данный продукт. Йогурты, которые продвигаются в магазинах в качестве десертов, являются наиболее опасными с точки зрения содержания сахара, которое составляет 16,4 г на 100 г продукта или более 4 чайных ложек. Органические йогурты чуть менее вредны - 13,1 г сахара на 100 г, а вот натуральные или греческие йогурты удерживаются в максимально рекомендованных 5 г сахара на 100 г.