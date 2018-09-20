Десять вещей, которые никогда нельзя класть в посудомоечную машину

Пресс для чеснока и сито

Эти кухонные аксессуары непросто отмыть руками. Соблазн переложить эту работу на посудомоечную машину велик, но, увы: ее все же придется сделать самой, пишет Goodhouse.ru.

Частицы чеснока так сильно застревают в сетке пресса, что даже струи воды, подаваемые под напором, не способны вытолкнуть их наружу.

С ситом дело обстоит еще хуже. При контакте с водой мука превращается в клейкую массу, забивающуюся в крошечные отверстия. Вымыть ее оттуда — задача не из легких.

Кухонные ножи

Качественный нож с алмазной обточкой — удовольствие не из дешевых. И, если вы уже потратились на приобретение такого ценного для каждого любителя кулинарии предмета, ухаживайте за ним правильно.

Под воздействием абразивных моющих средств ножи быстро теряют остроту.

К тому же, во время работы машины струи воды могут отбрасывать их на соседние предметы — и это тоже плохо сказывается на их режущих свойствах.

Старинная посуда

Если вы цените посуду, доставшуюся вам в наследство от бабушки, никогда не мойте ее в посудомоечной машине. Эти раритетные предметы были изготовлены во времена, когда чудо-техники еще и в планах не было.

Керамика по составу сильно отличалась от сегодняшней, а уж рисковать фарфором и вовсе не стоит. Антикварную посуду можно мыть только руками!

Пластиковые контейнеры

Несмотря на распространенное мнение, не всю пластиковую посуду можно мыть в посудомоечной машине.

Воздействие химических веществ в составе моющих средств и высоких температур могут выдержать только те контейнеры, на которых имеется специальная маркировка — пиктограмма с изображением тарелок и бокала, находящихся под струями воды.

Если она перечеркнута, такую посуду мыть в посудомойке нельзя, иначе пластик может просто напросто расплавиться или поменять свои физические свойства, став непригодным для использования.

Ложки и доски из дерева

Любые предметы, сделанные из натурального дерева, плохо переносят длительный контакт с водой. Разделочные доски, лопатки и ложки — не исключение.

Такие кухонные аксессуары предпочтительнее мыть руками и как можно быстрее, чтобы дерево не успело напитаться жидкостью, иначе оно быстро придет в негодность — растрескается или загниет.

Миски для животных

Это очень распространенная ошибка, которую часто совершают владельцы домашних животных. Если вы не хотите навлечь неприятности на свое здоровье, никогда не кладите их миски в посудомоечную машину.

Исследования показывают, что более 60% емкостей, предназначенных для кормления домашних животных, заражены сальмонеллой.

Бактерия с легкостью выдерживает стандартный цикл мытья в посудомойке. Более того, она выживает и в очень горячей воде, распространяясь по отсекам прибора и заражая все, что находится там.

Посуда с наклейками

Перед тем, как отправить посуду в машину, убедитесь, что с нее удалены все наклейки. В противном случае вы рискуете забить фильтр и надолго блокировать работу техники.

Посуда с антипригарным покрытием

С изобретением посуды с антипригарным покрытием многие хозяйки вздохнули с облегчением. Однако на деле она оказалась весьма капризной.

Верхний слой, обеспечивающий ее основные свойства, не переносит грубого воздействия жестких щеток, абразивных моющих средств и столовых приборов.

Как показала практика, высокие температуры в сочетании с агрессивными детергентами в посудомойке постепенно разрушают покрытие, поэтому производители рекомендуют мыть такую посуду вручную.

Алюминий и медь

Посуда и предметы интерьера из этих двух металлов не выносят интенсивного мытья в посудомоечной машине. Полированные поверхности теряют блеск. На посуде появляются царапины, разводы и пятна, которые потом сложно вывести.

Склеенная посуда