Куриные ножки с молодым горошком

Перемешайте курицу с солью и перцем, запеките на решетке гриля до готовности. Смешайте все ингредиенты для глазури в небольшой кастрюле, доведите до кипения и готовьте, пока соус немного не загустеет. Удалите корень имбиря и чеснок, пишет Goodhouse.ru.