Куриные ножки с молодым горошком

Нарезанный стручковый горошек – замечательный гарнир к любым блюдам на гриле. Если у вас есть дача, стоит посадить побольше зеленого горошка, чтобы он всегда был под рукой.
Ингредиенты
Куриные ножки, 1.5 кг
Перец черный свежемолотый, 1 чайная ложка
Соль, 1 чайная ложка
Для глазури:
Горчица сладкая, 1 столовая ложка
Масло кунжутное, 2 чайные ложки
Соус соевый, 1/3 стакана
Чеснок (зубцы), 1 шт
Мед, 1 столовая ложка
Корень имбиря натертый, 1 столовая ложка
Для гарнира:
Горошек зеленый стручковый, 500 гр
Кинза, 1/2 пучка
Способ приготовления
Перемешайте курицу с солью и перцем, запеките на решетке гриля до готовности. Смешайте все ингредиенты для глазури в небольшой кастрюле, доведите до кипения и готовьте, пока соус немного не загустеет. Удалите корень имбиря и чеснок, пишет Goodhouse.ru.
Бланшируйте горошек минуты в кипящей подсоленной воде, откиньте на дуршлаг.
Подавайте куриные ножки, смазав приготовленной глазурью, с зеленым горошком, посыпав рубленой кинзой.