Чт, 20.09.2018

Куриные ножки с молодым горошком

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Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Нарезанный стручковый горошек – замечательный гарнир к любым блюдам на гриле. Если у вас есть дача, стоит посадить побольше зеленого горошка, чтобы он всегда был под рукой.

Ингредиенты

Куриные ножки, 1.5 кг

Перец черный свежемолотый, 1 чайная ложка

Соль, 1 чайная ложка

Для глазури:

Горчица сладкая, 1 столовая ложка

Масло кунжутное, 2 чайные ложки

Соус соевый, 1/3 стакана

Чеснок (зубцы), 1 шт

Мед,  1 столовая ложка

Корень имбиря натертый, 1 столовая ложка

Для гарнира:

Горошек зеленый стручковый, 500 гр

Кинза, 1/2 пучка

Способ приготовления

Перемешайте курицу с солью и перцем, запеките на решетке гриля до готовности. Смешайте все ингредиенты для глазури в небольшой кастрюле, доведите до кипения и готовьте, пока соус немного не загустеет. Удалите корень имбиря и чеснок, пишет Goodhouse.ru.

Бланшируйте горошек минуты в кипящей подсоленной воде, откиньте на дуршлаг.

Подавайте куриные ножки, смазав приготовленной глазурью, с зеленым горошком, посыпав рубленой кинзой.

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