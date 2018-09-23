Воскресная хлебная запеканка

Эта несложная запеканка из белого хлеба разнообразит ваше утреннее меню.
Ингредиенты
Молоко обезжиренное, 600 мл
Хлеб белый или зерновой, 12 Кусков
Горчица зернистая, 2 ст.л.
Бекон, 6 кусков
Сосиски , 12 шт
Яйцо крупное, 4 шт
Сыр чеддер тертый, 40 гр
Лук зеленый нарезанный, 2 ст.л.
Масло для смазывания формы, 1 ст.л.
Помидоры черри, 8 шт
Способ приготовления
Нагрейте духовку до 200 градусов. Прямоугольную форму для запекания смажьте маслом.
Ломтики хлеба смажьте горчицей. Полоски бекона разрежьте пополам поперек. Уложите хлеб и бекон в форму «чешуей», вокруг разложите сосиски, передает Goodhouse.ru.
В большой миске смешайте молоко, яйца, нарезанный зеленый лук, соль и перец. Залейте полученной смесью хлеб, посыпьте тертым сыром и добавьте помидорки черри.
Запекайте 30–35 минут, пока сосиски не подрумянятся, а заливка не «схватится». Посыпьте запеканку из хлеба зеленым луком.
Сытная хлебная запеканка готова!