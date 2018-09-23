Пн, 24.09.2018

Воскресная хлебная запеканка

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Хлеб и булка. Фото иллюстративное

ФОТО: Пеэтер Сирге

Эта несложная запеканка из белого хлеба разнообразит ваше утреннее меню.

Ингредиенты

Молоко обезжиренное, 600 мл          

Хлеб белый или зерновой, 12 Кусков

Горчица зернистая, 2 ст.л.

Бекон, 6 кусков

Сосиски , 12 шт             

Яйцо крупное, 4 шт

Сыр чеддер тертый, 40 гр

Лук зеленый нарезанный,  2 ст.л.

Масло для смазывания формы, 1 ст.л.            

Помидоры черри, 8 шт            

Способ приготовления

Нагрейте духовку до 200 градусов. Прямоугольную форму для запекания смажьте маслом.

Ломтики хлеба смажьте горчицей. Полоски бекона разрежьте пополам поперек. Уложите хлеб и бекон в форму «чешуей», вокруг разложите сосиски, передает Goodhouse.ru.

В большой миске смешайте молоко, яйца, нарезанный зеленый лук, соль и перец. Залейте полученной смесью хлеб, посыпьте тертым сыром и добавьте помидорки черри.

Запекайте 30–35 минут, пока сосиски не подрумянятся, а заливка не «схватится». Посыпьте запеканку из хлеба зеленым луком.

Сытная хлебная запеканка готова!

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