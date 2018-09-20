Основные правила, как сочетать колготки и обувь, о которых мало кто знает

Колготки — неотъемлемый элемент гардероба любой женщины в холодную пору, но стилисты все равно спорят о том, как правильно их носить. На самом деле, ограничений сегодня практически нет. Но если вы хотите выглядеть опрятно, нужно всё-таки знать о некоторых правилах.
1. Колготки и босоножки
Многих смущает подобное сочетание. Оно кажется неуместным и нам вложено в голову, что это признак дурного вкуса. Но это не совсем так. Мы поделимся с вами секретами удачных комбинаций и расскажем о табу, пишет Fabiosa.ru.
Если хотите носить колготки с босоножками, выбирайте черный или яркий капрон. Телесный, и особенно глянцевый, никогда не подружится с открытой обувью.
Обувь должна быть на толстом высоком каблуке.
Следите, чтобы на пальцах не были видны швы или уплотненный мысок.
Босоножки с колготками будут бросаться в глаза всем (этот тренд пока не все поняли), поэтому позаботьтесь, чтобы обувь была в хорошем состоянии.
Колготки должны быть плотными, не менее 40 ден. Шерстяные колготки также не запрещены.
Босоножки и колготки необязательно должны быть идентичными по цвету.
2. Колготки и балетки
Колготки не рекомендуют носить с легкой обувью без каблука: балетками, мокасинами, сандалиями. Поэтому можно сказать, что балетки - чисто летняя обувь.
3. Колготки и кеды
Чтобы создать повседневный современный образ в стиле casual, надевайте колготки под кеды или кроссовки.
4. Колготки и ботинки
Плотные колготки хорошо сочетаются с осенней обувью: ботинками, ботфортами, ботильонами, сапогами.
Обувь не должна быть обязательно темнее колготок, как это считалось раньше.
5. Колготки и туфли
Здесь работает главное правило - забудьте про телесные глянцевые капроновые колготки.
Сочетание черных колготок и туфель визуально удлиняет ноги, делая их стройнее. Также обращайте внимание на такие цвета, как графит, темно-синий, шоколад.