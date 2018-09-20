Основные правила, как сочетать колготки и обувь, о которых мало кто знает

1. Колготки и босоножки

Многих смущает подобное сочетание. Оно кажется неуместным и нам вложено в голову, что это признак дурного вкуса. Но это не совсем так. Мы поделимся с вами секретами удачных комбинаций и расскажем о табу, пишет Fabiosa.ru.

Если хотите носить колготки с босоножками, выбирайте черный или яркий капрон. Телесный, и особенно глянцевый, никогда не подружится с открытой обувью.

Обувь должна быть на толстом высоком каблуке.

Следите, чтобы на пальцах не были видны швы или уплотненный мысок.

Босоножки с колготками будут бросаться в глаза всем (этот тренд пока не все поняли), поэтому позаботьтесь, чтобы обувь была в хорошем состоянии.

Колготки должны быть плотными, не менее 40 ден. Шерстяные колготки также не запрещены.

Босоножки и колготки необязательно должны быть идентичными по цвету.

2. Колготки и балетки

Колготки не рекомендуют носить с легкой обувью без каблука: балетками, мокасинами, сандалиями. Поэтому можно сказать, что балетки - чисто летняя обувь.

3. Колготки и кеды

Чтобы создать повседневный современный образ в стиле casual, надевайте колготки под кеды или кроссовки.

4. Колготки и ботинки

Плотные колготки хорошо сочетаются с осенней обувью: ботинками, ботфортами, ботильонами, сапогами.

Обувь не должна быть обязательно темнее колготок, как это считалось раньше.

5. Колготки и туфли

Здесь работает главное правило - забудьте про телесные глянцевые капроновые колготки.