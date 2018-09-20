Когда матери нет поблизости: отец поделился гениальным лайфхаком "кормления грудью"

Это веселое видео моментально разошлось по сети после того, так как отец одной очаровательной девочки поделился своим опытом "грудного вскармливания", пишет Fabiosa.ru.

Вряд ли ребенка обрадовало, что из соска ничего не течет. Это милое видео было просто шуткой, однако другой мужчина действительно нашел способ "кормления грудью"!

baby girl was OBVIOUSLY confused 😭😭😭😂 pic.twitter.com/q3fL8V1bWR — 🔥 Daddy Duke 🔥 (@SlimeBallDuke_) September 5, 2018

Отец из Буффало, Энтони Фэйворс, и его жена Шаланда воспитывают пятерых детей. Поэтому, когда родилась их младшая дочь Лилиана, он, не колеблясь, взял на себя обязанности по воспитанию детей. Однако даже этот опытный отец столкнулся с довольно сложной задачей, когда девочку надо было накормить, а мать была на работе.

10-месячную малышку все еще кормили грудным молоком, поэтому она отказывалась пить из бутылки. Но, как говорится, проблемы создают возможности! Энтони Фэйворс придумал гениальную идею успокоить Лилиану.

«Я был так рад, что нашел этот способ. Я почувствовал себя лучшим папой во всем мире!»

Он вырезал отверстие в майке и положил под одежду бутылочку для кормления. Получилось, что соска торчала, как настоящий сосок. Сначала малышка казалась растерянной, но потом прижалась к отцу и начала сосать.

Вернувшись домой, жена не могла поверить, что ее муж уничтожил дорогую футболку. Но это было самое меньшее, что его волновало! Ведь теперь он знал, что делать с беспокойным ребенком.

31-летний отец очень гордится тем, что может быть полезен! Это изобретение дало ему уверенность в своих силах! Ежедневно наблюдая за своей женой во время кормления грудью, он знает, как трудно это делать, особенно в период прорезывания зубов, когда ребенок может больно укусить за сосок.