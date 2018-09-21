Подарки не берет, к себе не зовет и другие признаки женатого

Первое, что можно и нужно сделать, чтобы обезопасить себя, это напрямую спросить: ты женат? Обидного в этом вопросе ничего нет, особенно если мужчина действительно свободен.

«Очень редко мужчины на прямой вопрос о личной жизни начинают нагло врать. Часто они отвечают, что отношения с женой испортились, что живут они порознь или вовсе разведены, — говорит психолог, секс-тренер Екатерина Фёдорова. — В такие моменты очень полезно прислушаться к своим ощущениям, ведь мы помним одну простую истину: уводить человека из семьи всегда гораздо сложнее, чем строить изначально здоровые отношения».

Специалист рассказала об основных предпосылках к тому, чтобы спросить у мужчины о его статусе.

Он не проводит с вами выходные и не отвечает поздно вечером на звонки. Это может свидетельствовать о том, что человек занят дома с семьёй, ведь свободный мужчина начинает более активно общаться как раз в свободное от работы время.

Он не общается с вами по видеосвязи и не любит делать совместные селфи. Видеозвонков женатые люди чаще всего избегают, чтобы не показывать интерьер своего дома, а селфи — это ещё одна улика для его жены. Зачем ему лишний раз рисковать?

Он никогда не остается на ночь и может уехать поздно ночью якобы «по рабочим вопросам».

Ему не нужны ваши подарки. Жена обязательно спросит про новую вещь, так что носить её женатый кавалер вряд ли будет. Все любовные презенты он, скорее всего, «случайно» забывает у вас.

Он всегда очень опрятно и ухоженно выглядит. Вы никогда не увидите на нём разных носков или неглаженой рубашки.

Он очень скуп на эмоции в разговоре по телефону, а публичным местам предпочитает безлюдные потаённые уголки, где вас никто не сможет увидеть. Если каким-то образом вы всё-таки оказались на публике, обнимать и целовать вас при всех он точно не будет: слишком велик шанс, что его застанут за этим знакомые или подруги жены.

Он не приглашает вас к себе домой. Он найдёт для оправдания сотню причин. Скажет, что живёт с родителями, но ведь и это нежелание знакомить вас с родными — тоже не очень хороший признак.

Ещё один немаловажный момент: вы не знаете точного адреса своего возлюбленного или точного места его работы. «Любые посягательства на конкретику воспринимаются им, мягко говоря, прохладно, а манеры поведения у вашего избранника скрытные и тревожные», — добавляет Екатерина Фёдорова.