Семь вещей, о которых нельзя никому рассказывать

Никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не рассказывайте об этих семи вещах, и произойдет то, о чем вы даже не догадывались! Пишет Gorabbit.ru.
1. О планах на будущее
И тут дело не столько в зависти или сглазе, сколько в вас самих. Психологи выяснили, что как только вы поделились с кем-то своим гениальным планом, ваш мозг автоматически считает его выполненным и перестает работать на дальнейшее достижение результата.
2. О своих великих подвигах
Даже если вы победили трехглавого дракона или уничтожили неуничтожимое ядро – необязательно об этом рассказывать окружающим. Во-первых, в наш цифровой век это и так было запечатлено на камеры iPhone с, как минимум, 50-ти разных ракурсов. А во-вторых, вы рискуете прослыть хвастуном.
3. Об ограничениях
Вы сидите на жесткой диете или держите религиозный пост? Спите на досках, чтоб спина была ровной и не изменяете вашей второй половинке? Это действительно достойно уважения, но теряет всякий смысл, если об этом говорить. Ведь смысл любого ограничения - в скромности, не правда ли?
4. Плохо о других
Тем более, если их нет рядом. Это называется сплетни, а людей, которые их распускают, обычно не ценят и не уважают. Аналогичная ситуация возникает тогда, когда вы эту сплетню передаете. Запомните, тот, кто говорит вам плохое о другом, когда его нет рядом, говорит аналогично и о вас, только уже в ваше отсутствие.
5. О личных проблемах
И не важно где – дома, на работе, в личной жизни или на финансовом счете. Ваши проблемы – это только ваши проблемы и решать их только вам. Конечно, рассказав о том, какой вы бедный и несчастный, окружающим, вы получите долю поддержки. А заодно и расскажете о своих слабых сторонах, в которые непременно получите удар в будущем.
6. О своих познаниях
Вообще, хвастаться – плохо. И будь вы хоть семи пядей во лбу, совсем не обязательно об этом рассказывать всем. Во-первых, вы можете кого-то обидеть, заставив его посчитать себя тупее вас. А во-вторых, знания без умения их применять ничего не стоят. Так что, если вы еще не Билл Гейтс, учитесь и развивайтесь дальше.
7. О хороших делах
Сделали что-то хорошее – кому-то помогли, подобрали бездомного песика, покормили птичек, спасли чью-то жизнь или репутацию, а, может быть, перечислили всю свою зарплату на благотворительность? Отлично, вселенная вам это обязательно зачтет и воздаст в сто раз больше. Только не нужно об этом кричать на каждом углу, иначе ваши добрые помыслы могут быть истолкованы, как самопиар.