Семь вещей, о которых нельзя никому рассказывать

1. О планах на будущее

И тут дело не столько в зависти или сглазе, сколько в вас самих. Психологи выяснили, что как только вы поделились с кем-то своим гениальным планом, ваш мозг автоматически считает его выполненным и перестает работать на дальнейшее достижение результата.

2. О своих великих подвигах

Даже если вы победили трехглавого дракона или уничтожили неуничтожимое ядро – необязательно об этом рассказывать окружающим. Во-первых, в наш цифровой век это и так было запечатлено на камеры iPhone с, как минимум, 50-ти разных ракурсов. А во-вторых, вы рискуете прослыть хвастуном.

3. Об ограничениях

Вы сидите на жесткой диете или держите религиозный пост? Спите на досках, чтоб спина была ровной и не изменяете вашей второй половинке? Это действительно достойно уважения, но теряет всякий смысл, если об этом говорить. Ведь смысл любого ограничения - в скромности, не правда ли?

4. Плохо о других

Тем более, если их нет рядом. Это называется сплетни, а людей, которые их распускают, обычно не ценят и не уважают. Аналогичная ситуация возникает тогда, когда вы эту сплетню передаете. Запомните, тот, кто говорит вам плохое о другом, когда его нет рядом, говорит аналогично и о вас, только уже в ваше отсутствие.

5. О личных проблемах

И не важно где – дома, на работе, в личной жизни или на финансовом счете. Ваши проблемы – это только ваши проблемы и решать их только вам. Конечно, рассказав о том, какой вы бедный и несчастный, окружающим, вы получите долю поддержки. А заодно и расскажете о своих слабых сторонах, в которые непременно получите удар в будущем.

6. О своих познаниях

Вообще, хвастаться – плохо. И будь вы хоть семи пядей во лбу, совсем не обязательно об этом рассказывать всем. Во-первых, вы можете кого-то обидеть, заставив его посчитать себя тупее вас. А во-вторых, знания без умения их применять ничего не стоят. Так что, если вы еще не Билл Гейтс, учитесь и развивайтесь дальше.

7. О хороших делах