Джейн Фонда рассказала о пластике

«Я рада, что хорошо выгляжу для своих лет, но я делала пластическую операцию и не собираюсь врать об этом», - рассказала она в новом документальном фильме о ее жизни, снятом каналом НВО.

Актриса призналась, что делала коррекцию линии подбородка и глаз. «С одной стороны, я ненавижу тот факт, что мне пришлось что-то такое делать с собой, чтобы чувствовать себя хорошо, - говорит она. - Было бы лучше обойтись без этого. Мне нравятся старые лица, познавшие жизнь лица. Мне нравится лицо Ванессы Редгрейв. Я бы хотела быть смелее. Но я такая, какая есть».

Джейн сохранила великолепную фигуру, она говорит о любви к пилатесу и о том, что по-прежнему делает физические упражнения. «Теперь только медленнее, чем раньше», - говорит она. Актриса также отмечает важность правильной осанки, чтобы хорошо выглядеть. «Возраст - это не только хронологическое понятие, - заявляет она. - Это еще и то, как человек ведет себя».