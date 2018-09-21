Ученые назвали самую опасную для здоровья диету

Диетологи Больницы Бригам Уоменс в Бостоне выяснили, что кетогенная диета, популярная у знаменитостей и спортсменов, не столько помогает организму, сколько увеличивает шансы на развитие серьeзных заболеваний. В рамках исследований микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов нескольких групп людей учeные пришли к выводу, что кетогенная низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков не только вынуждает организм использовать жиры в качестве основного источника энергии, но и «переучивает» пищеварительную систему, что в перспективе может привести к анорексии и сбоям в работе органов пищеварения, сообщает Science Alert.