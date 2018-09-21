Запах, который ускоряет рост волос и спасает от облысения

Научные специалисты проводили эксперименты с образцами кожи головы, взятых у пациентов, проходивших подтяжку лица. Лоскутки кожи помещали в раствор с молекулами синтетического запаха сандала. Оказалось, что после этого в них стал активнее вырабатываться гормон, ответственный за рост волос – в среднем его производство увеличилось на 25-30%.

По словам ученых, предположение о том, что запах сандала может активировать рост волос, возникло еще раньше. Изучение вопроса показало, что кожный обонятельный рецептор OR2AT4 способен активизироваться од влиянием запаха сандала. В этот раз исследователи смогли удостовериться в том, что рецептор OR2AT4 в случае попадания на него молекул вещества с запахом сандала своей активностью замедляет старение клеток, связанных с ростом волос.

«Под влиянием запаха сандала OR2AT4 запускает сложный сигнальный процесс, в результате которого клетки кожи начинают интенсивнее делиться и быстрее перемещаться на нужное место. Примерно такие же молекулярные процессы должны произойти, чтобы на коже вырос новый волос», - рассказали авторы проекта в публикации журнала.