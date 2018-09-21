Выходные Меган Маркл проводит как обычный человек: как именно, и как ей это удается?

После того как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри,

ее жизнь кардинально изменилась, однако это не мешает ей оставаться верной своим старым привычкам.

Как сообщает издание People, по выходным герцогиня посещает салон красоты, занимается пилатесом и ходит за покупками.

Не забывает Меган и о семейном отдыхе: чаще всего выходные они с мужем проводят в живописной деревушке на западе Англии.