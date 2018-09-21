Выходные Меган Маркл проводит как обычный человек: как именно, и как ей это удается?

Несмотря на то, что Меган Маркл стала полноценным членом королевской семьи, по выходным она - совершенно обычный человек. Теперь мы знаем, чем занимается герцогиня Сассекская в дни, свободные от светских приемов и церемоний.
После того как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри,
ее жизнь кардинально изменилась, однако это не мешает ей оставаться верной своим старым привычкам.
Как сообщает издание People, по выходным герцогиня посещает салон красоты, занимается пилатесом и ходит за покупками.
Не забывает Меган и о семейном отдыхе: чаще всего выходные они с мужем проводят в живописной деревушке на западе Англии.
Королевской особе прекрасно удается наслаждаться обычной жизнью и скрываться от камер следующих за ней по пятам папарацци. Например, совсем недавно стало известно, что герцогиня тайно совершила поездку в Торонто к своей лучшей подруге