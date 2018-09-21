Пт, 21.09.2018
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  • Александр Васильев сравнил наряд Агнии Дитковските с порванными стрингами

Александр Васильев сравнил наряд Агнии Дитковските с порванными стрингами

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Агния Дитковските

ФОТО: SCANPIX

59-летний Александр Васильев, критик и ведущий шоу «Модный приговор», признался, что считает Агнию Дитковските очень привлекательной девушкой, но хотел бы, чтобы 30-летняя актриса более ответственно подходила к выбору нарядов, пишет Cosmo.ru.

Александр раскритиковал образ, в котором Агния пришла на премьеру фильма «Воин». Васильеву не понравилась трикотажная юбка с подкладкой. «У нее какой-то странный эффект: темная вставка в середине или подкладка. Издали кажется, будто стринги порвались и упали под юбкой. Рубашка в клетку „виши“ сейчас в тренде. Но клетка голубого цвета выглядела бы более празднично», — высказался историк моды в авторской колонке для «7 дней».

Критик также не советует Дитковските носить слишком облегающие джинсы, так как они делают ее ноги «слишком тоненькими и непропорциональными».

Однако есть в гардеробе актрисы удачные, по мнению Васильева, наряды. Так, историк моды в восторге от белого брючного костюма звезды. «В нем она прекрасна. Это лучший образ из всех, что я видел. Укороченные брюки смотрятся идеально, потому что у актрисы красивая форма стопы. И босоножки правильные», — заключил Александр.

Напомним, в 2015 году Агния Дитковските развелась с актером Алексеем Чадовым после трех лет брака. У бывших супругов есть четырехлетний сын Федор. По слухам, в прошлом году Агния родила второго ребенка от мужчины из Ташкента по имени Амир. Сама актриса эту информацию не подтвердила.

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