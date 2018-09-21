Три знака Зодиака среди мужчин, с которыми лучше не строить отношения

Такое уже случалось. Женщина встречает мужчину. У неё возникает к нему интерес. Он начинает ухаживать за ней со всем шармом и умениями. Она влюбляется в него. И тогда они начинают отношения. В идеале, всё идёт прекрасно, но так происходит не всегда. Иногда к женщине в отношениях плохо относятся. Она оказывается жертвой жестокого обращения и манипуляций. Иногда ей изменяют и врут. Иногда её бросают без объяснений и предупреждений. Ей разбивают сердце, и никто не хочет испытать на себе эту тяжкую боль разрыва. Она пытается снова встать на ноги и зализать раны, но повреждения уже были нанесены.

Рыбы

Мужчины-Рыбы просто-таки секретный ингредиент для нездоровых отношений. Он такой человек, который никогда не возьмёт на себя ответственность за любую свою ошибку. Он слишком эмоционален и ему часто тяжело справится со своими чувствами. Он не такой эмоционально зрелый, как другие Знаки Зодиака и поэтому с ним очень сложно поддерживать отношения.

Дева

Мужчины-Девы — ходячие перепады настроения. Они эмоционально нестабильны и быстро загораются. Терпение и понимание всегда очень важны в любых отношениях, а у мужчин-Дев таких качеств нет. Они перфекционисты и всегда хотят, чтобы всё было определённым образом. И когда они этого не получают, то срываются и устраивают сцену.

Телец