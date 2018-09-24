Пять правил идеальной улыбки на фото

Здоровые зубы

Прежде всего, конечно, улыбка — это красивые, ровные, здоровые зубы. Минимальный необходимый для этого набор — хорошая зубная щетка, зубная нить, правильно подобранная паста и регулярные профилактические визиты к стоматологу раз в полгода. По-хорошему, сюда еще нужно добавить правильное питание и отсутствие вредных привычек, например, курения, от которого зубы темнеют и портятся. Никакие фильтры не помогут, если у вас есть заболевания полости рта, которые не позволяют открыто улыбаться и чувствовать себя уверенно.

Начните с консультации стоматолога и профессиональной чистки зубов. В первую очередь придется вылечить зубы и десны, если врач обнаружит кариес или воспаление. Затем стоит пройти курс реминерализующей терапии, после которого можно сделать отбеливание. Если вас не устраивает форма зубов или они растут неровно, то есть смысл обратиться к ортодонту. Неправильное расположение зубов сейчас можно без проблем исправить при помощи современных брекетов или незаметной капы для выравнивания. Чтобы скорректировать форму, используются виниры и люминиры, которые при грамотной установке могут прослужить всю жизнь.

Однако весь этот «тюнинг» не будет работать, если не ухаживать за ним должным образом. Основа основ — хорошая гигиена полости рта. Стоматологи рекомендуют для ежедневной чистки зубов использовать электрические зубные щетки с возвратно-вращательной технологией. Они считаются оптимальным вариантом по соотношению эффективности и безопасности и подходят практически всем: ими можно пользоваться и с брекетами, и при повышенной чувствительности. Эти щетки легко узнать — у них маленькая круглая насадка. Последние модели, например, Oral-BGENIUS, оснащены функцией определения зоны чистки; они подключаются к вашему смартфону и в режиме реального времени помогают чистить зубы качественно.

Ухоженные губы

Привели в порядок зубы — отлично. Теперь не забывайте и о губах. Они, как оправа для прекрасных жемчужин, должны выглядеть безупречно. Используйте специальные нежные скрабы, увлажняющие маски и питательные бальзамы с натуральными маслами. Лучше всего подойдут масла ши, макадамии, аргановое, кокосовое, миндальное, масло виноградных косточек и зародышей пшеницы.

Правильный макияж

После всех этих бьюти-процедур пора добавить немного цвета. Макияж с эффектом загара будет выгодно оттенять белоснежную улыбку. В принципе, когда зубы уже отбелены, можно смело экспериментировать с цветами. Если хотите сделать акцент на улыбку, создавайте контраст, выбирайте помаду насыщенных ягодных оттенков с блеском.

Отточенный ракурс

Потренируйтесь перед зеркалом, найдите свой идеальный ракурс, свою «удачную» сторону. Расслабьте мышцы лица, подумайте о чем-нибудь приятном и улыбнитесь. Обратите внимание, как улыбаются в этот момент ваши глаза. Запомните свои ощущения, повторите так несколько раз, а потом попробуйте воспроизвести выражение без зеркала и проверьте себя. Идеально — улыбаясь, показывать не больше 10 передних зубов.

Старайтесь, чтобы вас не фотографировали сверху вниз: взгляд может получиться исподлобья, шея потеряется. Помните об асимметрии: асимметричные линии придают фотографии непринужденность и естественность. Найдите применение рукам, используйте их для создания выгодной асимметрии, расслабленно приподняв и согнув в локтях.

Упражнения и массаж

Мышцы лица — пожалуй, самые подвижные и активные во всем теле. Они служат каркасом для кожи, отвечают за ее упругость и тонус. Мы напрягаем их постоянно, а вот вовремя расслабить забываем, в результате образуются блоки и зажимы — появляются мимические морщины, кожа быстрее изнашивается, провисает, теряет свежий вид. Как и любым другим мышцам, мышцам лица, чтобы оставаться подтянутыми, нужны упражнения. Регулярно выполняйте гимнастику и делайте лимфодренажный массаж лица, чтобы дольше сохранять его молодость, здоровый цвет и четкий овал.

Пример упражнений:

Наберите в рот воздух и перекатывайте его от одной щеки к другой. Надуйте щеки, положите на них ладони таким образом, чтобы пальцы оказались на ушах, и аккуратно надавливайте, создавая сопротивление. Максимально вытяните губы и надавливайте на них пальцем, создавая сопротивление. Сделайте «рыбку»: втяните щеки между зубами и подержите так секунд пять.

Упражнений для лица много, попробуйте начать с этих — делайте каждый день по 20 повторений, а затем можно будет добавить более сложные техники.