Хотите сделать праздничный стол, как у звезд эстрады и ТВ?

Скоро-скоро Новый год! Настроение! Как в детстве – УРА! Елка, мандарины, приятные хлопоты, подарки, торжество. Все вместе, как всегда. Такое счастье! Самый любимый праздник. И с годами стал еще любимей. Даже люди на улицах в предновогоднюю ночь другие – щедрее, веселее – праздничные, одним словом. И каждому из нас придется в новогоднюю ночь участвовать в торжественном застолье. Совершенно справедливо эту ночь называют самой объедательной в году. Как же сделать так, чтобы 1 января не страдать несварением желудка и не вспоминать назойливую рекламу «Мезима», пишет Dvorec.
«Оливье» и «Селедка под шубой». Какой русский стол обходится без этих традиционных блюд? Предлагаю эксперимент в этом году – отказаться от этих двух салатов. Наш новогодний стол уже несколько лет как их лишился. Потерю никто не заметил.
Верка Сердючка перед прошлым Новым годом предлагала салат «Антиоливье». Эх, не было тогда еще конкурса песни Евровидения, после которого жители России потеряли возможность общаться с этой «певицей». Лично мне ее (его) не хватает. Залихватские песни. Жизнерадостные такие. Незамысловатые. Но «Антиоливье» я приготовила. Тёртая сырая морковь, грецкий орех, чеснок, изюм, чуточку майонеза. Не бойтесь чеснока, так как к танцам в обнимку его запах уже улетучится. Врачи-диетологи очень рекомендуют.
Салат от Аллы Будницкой. Она вообще кулинар знатный. Столько ее полезных рецептов мною опробовано. Плохого не посоветует.
Невероятно полезный салат для новогоднего стола.
Состав: хурма, красный лук, яблоко и лимон. Листья салата. На большое плоское блюдо красиво уложить листья салата.
Нарезать хурму кружочками и уложить поверх листьев. Хурма должна быть достаточно твёрдая, но не вяжущая.
Далее – яблоко тонкими дольками. Поверх – лук красный кольцами. В отдельной посуде делаем заливку. Выжимаем сок лимона.
Добавляем оливковое масло холодного отжима, соевый соус и чуть-чуть сахарного песка.
Этой заливкой залить салат. Он должен настояться. Рецепт оригинальный и легкий – как в исполнении, так и в потреблении.
О сырных блюдах отдельно писать не буду – у меня есть целая статья на сей счет.
В этот Новый год без них не обойтись.
Рецепт от Екатерины Стриженовой Судак «Арли».
Нужно: филе судака, для кляра – 100 г сливок, 2 яйца, сахар, соль и мука; для соуса – соленые огурцы и майонез.
Готовим: Сперва – кляр. Смешиваем сливки и яйца, потом добавляем соль и сахар по вкусу. Муки для кляра надо ровно столько, чтобы получилась масса, похожая на жидкую сметану. На время, которое вы будете заниматься рыбой, кляр надо поставить в холодильник.
Теперь – рыба. Филе судака режем на кусочки шириной 2,5 см (они должны быть похожи на длинные пальчики) и выкладываем на сковородку. Жарим всего несколько минут, рыба должна быть практически сырой. После этого достаем из холодильника кляр, окунаем в него кусочки судака и опускаем их во фритюрницу (или глубокую сковородку, полную растительного масла).
Как только кусочки покроются золотой корочкой, их можно доставать. И, наконец, соус «Тар-тар». Нужно очистить огурцы, порезать их кубиками и отжать рассол. После этого залить их любым нежным майонезом.
Фаршированный капустный кочан «Снеговик».
Ооочччеееннь эффектно смотрится на столе. А уж когда вы разбираете блюдо по тарелкам – вкуснотища! Только жалко такую красоту громить…
Берём два средних кочана капусты. Отвариваем и аккуратно разделяем на листья.
В миску стелем марлю, так чтобы её края свисали наружу. Укладываем в миску 3 листа капусты. Кладём фарш на листья и укрываем его краями этих же листьев так, чтобы получился шар. Края марли собираем над этим шариком в узел. Получился фаршированный кочан. Полуфабрикат.
Состав фарша: отварной рис, яйцо, сырой лук, морковка и на выбор либо куриный фарш, либо фарш индюшки, либо отваренные грибы-шампиньоны.
Делаем всего три кочана: один побольше, другой меньше, а третий ещё меньше.
Отвариваем их в кастрюле, в которой для кочана специально должна стоять тарелка. Понятен смысл? Марля нужна для сохранения формы.
Ставим готовые фаршированные кочаны друг на друга , как при строительстве настоящего снеговика, и обмазываем соусом.
Рецепт хорошего соуса. Берём стаканчик нежирного творога. Растираем так, чтобы не было комков и разводим до консистенции соуса двумя ст. ложками йогурта или кефира. Плюс чайная ложка свежевыжатого лимонного сока. Можно добавить в зависимости от фантазии или чеснок, или кинзу с грецким орехом и т.д.
Не забудьте приделать нос, глаза к такому снеговику и сбоку букетик красивой зелени. Подавать горячим. Ваши гости будут в восторге! А если вы их привлечете к «строительству» снеговика – праздник начнется уже на кухне!
Попробуйте убрать со стола белый, свежий хлеб. В крайнем случае, если совсем без хлеба не обойтись, нарежьте маленькие тостики и слегка их подсушите. Наша задача – не перегрузить желудок в эту ночь.
Замените газированную воду на родниковую или талую. Но лучше не запивать! Ведь будут крепкие напитки и, прежде всего, шампанское!
Квашеных и моченых блюд – побольше, а вот с маринадами нужно быть поосторожней. Засолите, заквасьте овощи-фрукты заранее. Продумайте меню за неделю до 31 декабря. Тогда и сможете купить все компоненты, и приготовить, не уставая. Впереди торжественная ночь и нам предстоят веселые праздники.
Постарайтесь закончить застолье до 12 ночи. И тогда с боем курантов шампанское с ананасом поможет переварить все это новогоднее объедание. Об ананасе – отдельный разговор. Он должен быть на каждом столе. Живой или из банки – каждый выбирает сам. Там много бромелайна, который помогает стимулировать пищеварение. А вот с бананами и остальными фруктами нужно быть предельно осторожными – съеденные после любого блюда фрукты начинают бродить в желудке. Хорошо их есть до или вместо еды. Но не вместе. Предложите своим гостям фрукты до первой закуски, салата.
О напитках. Не забывайте, что любой напиток – это калории. 1 г алкоголя поставляет организму 7 килокалорий энергии – меньше, чем жир, но больше, чем сахар. Поэтому нелишним будет знать, сколько калорий содержится в:
водке (50 г) – 110 ккал;
коньяке (50 г) – 120 ккал;
джине с тоником (125 г) – 95 ккал;
сухом вине (125 г) – 70 ккал;
крепленом вине (125 г) – 100 ккал;
пиве (500 г) – 180 ккал.
Рассчитайте свои силы грамотно, чтобы утро нового года не было хмурым! Вкусных вам праздников!