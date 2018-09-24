Хотите сделать праздничный стол, как у звезд эстрады и ТВ?

В миску стелем марлю, так чтобы её края свисали наружу. Укладываем в миску 3 листа капусты. Кладём фарш на листья и укрываем его краями этих же листьев так, чтобы получился шар. Края марли собираем над этим шариком в узел. Получился фаршированный кочан. Полуфабрикат.

Состав фарша: отварной рис, яйцо, сырой лук, морковка и на выбор либо куриный фарш, либо фарш индюшки, либо отваренные грибы-шампиньоны.

Делаем всего три кочана: один побольше, другой меньше, а третий ещё меньше.

Отвариваем их в кастрюле, в которой для кочана специально должна стоять тарелка. Понятен смысл? Марля нужна для сохранения формы.

Ставим готовые фаршированные кочаны друг на друга , как при строительстве настоящего снеговика, и обмазываем соусом.

Рецепт хорошего соуса. Берём стаканчик нежирного творога. Растираем так, чтобы не было комков и разводим до консистенции соуса двумя ст. ложками йогурта или кефира. Плюс чайная ложка свежевыжатого лимонного сока. Можно добавить в зависимости от фантазии или чеснок, или кинзу с грецким орехом и т.д.

Не забудьте приделать нос, глаза к такому снеговику и сбоку букетик красивой зелени. Подавать горячим. Ваши гости будут в восторге! А если вы их привлечете к «строительству» снеговика – праздник начнется уже на кухне!

Попробуйте убрать со стола белый, свежий хлеб. В крайнем случае, если совсем без хлеба не обойтись, нарежьте маленькие тостики и слегка их подсушите. Наша задача – не перегрузить желудок в эту ночь.

Замените газированную воду на родниковую или талую. Но лучше не запивать! Ведь будут крепкие напитки и, прежде всего, шампанское!

Квашеных и моченых блюд – побольше, а вот с маринадами нужно быть поосторожней. Засолите, заквасьте овощи-фрукты заранее. Продумайте меню за неделю до 31 декабря. Тогда и сможете купить все компоненты, и приготовить, не уставая. Впереди торжественная ночь и нам предстоят веселые праздники.

Постарайтесь закончить застолье до 12 ночи. И тогда с боем курантов шампанское с ананасом поможет переварить все это новогоднее объедание. Об ананасе – отдельный разговор. Он должен быть на каждом столе. Живой или из банки – каждый выбирает сам. Там много бромелайна, который помогает стимулировать пищеварение. А вот с бананами и остальными фруктами нужно быть предельно осторожными – съеденные после любого блюда фрукты начинают бродить в желудке. Хорошо их есть до или вместо еды. Но не вместе. Предложите своим гостям фрукты до первой закуски, салата.

О напитках. Не забывайте, что любой напиток – это калории. 1 г алкоголя поставляет организму 7 килокалорий энергии – меньше, чем жир, но больше, чем сахар. Поэтому нелишним будет знать, сколько калорий содержится в:

водке (50 г) – 110 ккал;

коньяке (50 г) – 120 ккал;

джине с тоником (125 г) – 95 ккал;

сухом вине (125 г) – 70 ккал;

крепленом вине (125 г) – 100 ккал;

пиве (500 г) – 180 ккал.