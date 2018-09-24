Непригодный для воды купальник полностью раскупили

Очередная новинка не получила бы скандальной огласки, если бы не неожиданное описание изделия: «Купальник не должен контактировать с хлором из-за специфического состава материала. Не советуем использовать его для плавания».

Интернет-пользователи предсказуемо возмутились такой дорогой и бесполезной вещью, сообщает The Independent: «Какой абсурд! А давайте создавать обувь, в которой нельзя ходить и одежду, которую невозможно надеть, и продавать её втридорога!». Но несмотря на негодование соцсетей, купальник, не предназначенный для купания, полностью раскупили.