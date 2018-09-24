Рейтинг мужчин по знаку Зодиака: кто лучше всего подойдет для серьезных отношений

Насколько хорош молодой человек в отношениях согласно его знаку Зодиака. Нет никакого гарантированного способа определить, является ли ваш поклонник подходящим для долгосрочных отношений. Многие мужчины, которые кажутся на первый взгляд отличными парнями, через некоторое время показывают, что их натура далека от идеала, пишет Duber.
Вот насколько хорош молодой человек в отношениях согласно его знаку Зодиака:
Скорпион
Чрезмерная интенсивность, которая больше всего ассоциируется со Скорпионом, может быть пугающей, что, вероятно, заставит многих подумать, будто мужчина этого знака должен стоять гораздо дальше в списке, но все не так страшно. За таинственностью и отстраненностью скрывается любящий, преданный и очаровательный человек, готовый сделать все возможное, чтобы вызвать улыбку на лице избранницы.
Близнецы
Социально активный мужчина-Близнец жизнерадостен и позитивен настолько, что освещает каждую комнату, в которую входит, стремясь принести счастье и радость, каждому встречному, а в особенности своей девушке. Он с радостью выслушает все, с чем вы хотите с ним поделиться и сам расскажет массу интересных историй, пусть в каждой из которых будет изрядная доля вымысла. Это любящий и заботливый человек со множеством интересов. Проблема только в том, что некоторые представители этого знака могут совершенно неожиданно разрывать отношения без видимых причин.
Весы
Все знают о желании Весов принести мир и гармонию в окружающий мир. Это означает, что в отношениях мужчина этого знака приложит все усилия для разрешения конфликтных ситуаций. Он не из тех людей, кто озабочен своим эго — для него важны вы и отношения с вами. Однако имейте в виду, что такие мужчины чаще всего избегают споров, что может стать причиной накопления недовольства как у вас, так и у него.
Овен
Огненная и решительная натура мужчины-Овна привлекает к нему многих женщин. Он представляет тот самый образ сильного, уверенного в себе мужчины, что будет защищать и обеспечивать женщину всем необходимым, предлагая стабильность, которую многие считают привлекательной. Впрочем, Овны считают женщину, которая легко поддается их контролю скучной и сделают выбор в пользу той, что бросит им вызов, заставляя быть лучшей версией себя.
Рак
Раки — самые чувствительные и заботливые мужчины, которых только можно встретить. Когда мужчина этого знака вступает в отношения, он отдает все, что у него есть без ограничений — после разрыва же он остается с ощущением горя. По этой причине мужчина-Рак может показаться осторожным, но если вы покажете ему, что вам можно доверять, то получите преданного и чуткого человека. Мужчина-Рак не оставит сомнений в своей любви, говоря о ней и всегда делая небольшие подарки.
Лев
Этих мужчин часто именуют эгоистами, так как они кажутся не просто уверенными в себе, а сконцентрированным на себе. Будьте уверены, что для мужчины-Льва существует не только его эго. Они щедры, полны романтики и любят всем сердцем. Главное, что им нужно, — это выражение любви и лояльности от партнера, и тогда они будут чувствовать себя безопасно в отношениях.
Водолей
В мужчине-Водолее нет ничего «нормального», но в этом часть их очарования. Этот мужчина не старается соответствовать нормам общества, что иногда сказывается на отношениях — так, у него может быть свой взгляд на брак и семейную жизнь. Однако, если вы приложите усилия для того, чтобы сделать его более адекватным, это окупится. Благодаря своему уму Водолей может стать успешным человеком, с которым безопасно и интересно.
Стрелец
Мужчина-Стрелец оказался так далеко в списке из-за его потребности в свободе. Он настолько сосредоточен на поиске приключений, путешествиях и получении удовольствия от жизни, что сама идея быть привязанным к чему-то может развернуть его в противоположном направлении. Вступая в отношения с мужчиной этого знака, будьте готовы к тому, что он не готов к рутине, которая заставит его скучать. Однако, если вам тоже по душе авантюры, этот человек может быть вашим всем.
Козерог
Мужчины-Козероги являются добытчиками, часто весьма успешными в карьере и финансовой жизни. Безусловно, такой мужчина обеспечит комфорт и безопасность, но он не всегда будет находить время на партнера. Не стоит ожидать пылких признаний в любви или грандиозных жестов. Такой мужчина показывает свою привязанность более практичным способом, например, напоминая пристегнуть ремень безопасности или спрашивая о том, что вы ели на обед. Он никогда не станет сказочным Ромео, поэтому, вступая в отношения, не ожидайте, что все поменяется.
Дева
Приготовьтесь к тому, что мужчина этого знака движим свое натурой, всегда ищущей идеал. Он установил для себя и партнера невероятно высокие стандарты — невозможно полностью соответствовать его ожидания. Хуже всего то, что он не понимает этого. Вместо этого такой мужчина начнет расстраиваться, заявляя, что вы недостаточно стараетесь в попытке стать лучшей личностью. Вступая с ним в отношения, приготовьтесь к критике, которая обычно не способствует любящим и продуктивным отношениям. Это будет ухабистая поездка!
Телец
Столь низкая позиция может удивить многих, поскольку Телец часто рассматривается как невероятно верный знак, но проблема в преодолении зависимости, которую этот мужчина испытывает по отношению к родным. Иногда мужчина-Телец не в состоянии создать достаточную дистанцию со своей семьей, что необходимо для серьезных отношений. В довершение ко всему он очень упрям — практически невозможно сдвинуть его с места в любом из смыслов. Убедитесь, что вы разделяете те же нравственные ценности и цели в жизни, и только потом начинайте отношения.
Рыбы
Известный как самый романтичный и талантливый из знаков зодиака мужчина-Рыбы может потратить вечность, на создание в своей голове сказочных отношений. Самая большая проблема в том, что его фантазии редко пересекаются с реальностью и он никогда не найдет нуждающуюся в спасении принцессу, о которой мечтает. Проблема не только в нереалистичных ожиданиях от отношений — эти мужчины любят витать в облаках, в трудные моменты прибегая к помощи алкоголя и даже наркотиков. Полюбив такого мужчину, вам следует приготовиться к большой ответственности.