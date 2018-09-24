Рейтинг мужчин по знаку Зодиака: кто лучше всего подойдет для серьезных отношений

Водолей

В мужчине-Водолее нет ничего «нормального», но в этом часть их очарования. Этот мужчина не старается соответствовать нормам общества, что иногда сказывается на отношениях — так, у него может быть свой взгляд на брак и семейную жизнь. Однако, если вы приложите усилия для того, чтобы сделать его более адекватным, это окупится. Благодаря своему уму Водолей может стать успешным человеком, с которым безопасно и интересно.

Стрелец

Мужчина-Стрелец оказался так далеко в списке из-за его потребности в свободе. Он настолько сосредоточен на поиске приключений, путешествиях и получении удовольствия от жизни, что сама идея быть привязанным к чему-то может развернуть его в противоположном направлении. Вступая в отношения с мужчиной этого знака, будьте готовы к тому, что он не готов к рутине, которая заставит его скучать. Однако, если вам тоже по душе авантюры, этот человек может быть вашим всем.

Козерог

Мужчины-Козероги являются добытчиками, часто весьма успешными в карьере и финансовой жизни. Безусловно, такой мужчина обеспечит комфорт и безопасность, но он не всегда будет находить время на партнера. Не стоит ожидать пылких признаний в любви или грандиозных жестов. Такой мужчина показывает свою привязанность более практичным способом, например, напоминая пристегнуть ремень безопасности или спрашивая о том, что вы ели на обед. Он никогда не станет сказочным Ромео, поэтому, вступая в отношения, не ожидайте, что все поменяется.

Дева

Приготовьтесь к тому, что мужчина этого знака движим свое натурой, всегда ищущей идеал. Он установил для себя и партнера невероятно высокие стандарты — невозможно полностью соответствовать его ожидания. Хуже всего то, что он не понимает этого. Вместо этого такой мужчина начнет расстраиваться, заявляя, что вы недостаточно стараетесь в попытке стать лучшей личностью. Вступая с ним в отношения, приготовьтесь к критике, которая обычно не способствует любящим и продуктивным отношениям. Это будет ухабистая поездка!

Телец

Столь низкая позиция может удивить многих, поскольку Телец часто рассматривается как невероятно верный знак, но проблема в преодолении зависимости, которую этот мужчина испытывает по отношению к родным. Иногда мужчина-Телец не в состоянии создать достаточную дистанцию со своей семьей, что необходимо для серьезных отношений. В довершение ко всему он очень упрям — практически невозможно сдвинуть его с места в любом из смыслов. Убедитесь, что вы разделяете те же нравственные ценности и цели в жизни, и только потом начинайте отношения.

Рыбы