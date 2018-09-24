7 проверенных способов увеличить губы без уколов

Мы, конечно же, не призываем тебя сделать губы пухлыми с помощью обычного пылесоса (да, некоторые девушки идут на это — в интернете можно найти видеоподтверждение наших слов) или специальной присоской. Мы за безопасные способы, которые реально работают, предупреждает Cosmo.
1. Зубная щетка
Это один из самых известных способов, который быстро увеличивает губы, правда,ненадолго. Возьми сухую зубную щетку с мягкой щетиной и аккуратно растирай губы, пока не почувствуешь тепло. Для этого лучше купить отдельную щетку, а не пользоваться той,которой чистишь зубы. После массажа сделай компресс: смочи салфетку ментоловым маслом и оставь на губах на 10 минут.
2. Массаж и компрессы
Здесь важна регулярность. Делай массаж каждый день, тогда сработает накопительный эффект и губы будут пухлыми всегда. Заверни кубик льда в ткань и помассируй губы пару минут — холод стимулирует циркуляцию крови. Затем сделай контрастный массаж: смочи ткань в горячей воде и прикладывай к губам, чередуя с кубиком льда. Распаренные губы разомни пальцами от краев к середине, сжимай и раскатывай уголки. Если делать это ежедневно перед сном, эффект появится уже через пару недель.
3. Скраб
Регулярное использование скраба обновит кожу, избавит от сухости, станет профилактикой старения, а помада и блеск не будут скатываться. И обязательный бонус: прилив крови и визуальное увеличение губ! Ты можешь использовать как готовый скраб для губ, так и сделать его сама, тогда он получится натуральным, без отдушек, химии и прочих добавок. Для основы выбери эксфолиант, например, молотый кофе, сахар, овсяные хлопья или пшеничные зерна. Смешай базу с маслом авокадо, оливковым или кокосовым. Если нет аллергии — добавь мед. В разных направлениях массируй губы и зону вокруг рта,затем оставь скраб на пять минут — пусть кожа напитается витаминами и полезными веществами. После скрабирования увлажни губы гигиенической помадой или кремом. Повторяй процедуру раз в 10−12 дней.
4. Разогревающие средства
Возьми масло мяты, перец или молотую корицу и добавь в кокосовое или оливковое масло. Затем нанеси получившуюся массу на губы на пару минут. Почувствуешь дискомфорт — тут же смой теплой водой. Ориентируйся на свои ощущения, чтобы не передержать средство, а то можешь спровоцировать ожог.
5. Комплекс упражнений
«С возрастом губы некоторых девушек становятся как ниточки — это происходит из-за напряжения. На лице находится множество мышц, чье состояние зависит друг от друга. Например, щечные мышцы или „мышцы смеха“ опускают уголки рта, влияют на носогубные складки, нижнюю губу, морщины под уголками и на многое другое, — объясняет создатель и ведущий онлайн-курсов по фейсфитнесу на образовательной платформе Talentsy Елена Каркукли. — Вы не замечаете, как часто лицо напрягается и происходят внешние деформации. Поэтому важно делать упражнения, чтобы прорабатывать мышцы, ткани и зажимы лица. Попробуй расслабляющую технику „Колпачок“ и укрепляющую „Уточку“. После комплекса ты почувствуешь, как объем твоих губ увеличился».
Прежде чем приступить к упражнениям, разогрей губы — поприкусывай их пару минут,но смотри, чтобы тебе не было больно. Это усилит кровообращение, и губы будут выглядеть полнее. Делай так перед нанесением помады или блеска.
«Уточка»
Обхвати губы пальцами сверху и снизу, соединив указательные и большие. Рот слегка приоткрыт. На пару секунд вытяни губы вперед, как будто поизносишь букву «у», при этом пальцами прижимай губы к зубам, чтобы было сопротивление. Затем расслабь губы. Не убирай руки ото рта и выполни упражнение 20 раз в динамике, а потом задержись 20 раз в статике.
«Колпачок»
Возьми небольшой колпачок и зафиксируй его губами (зубы не участвуют в этом упражнении!). При этом следи, чтобы губы были расслаблены и не было складок над и под ними. Зафиксируйся в этом положении на 30 секунд и повтори это упражнение 15 раз.
6. Макияж
Чтобы губы казались визуально больше, используй светлые, натуральные и пастельные оттенки помад: прозрачные, розовые, светло-бежевые. Чтобы усилить этот эффект,выполни три шага:
— прорисуй контур губ телесным карандашом, немного выходя за пределы естественного;
— хайлайтером, светлым карандашом или тенями выдели впадинку над верхней губой, так называемую «арку Купидона»;
— добавь это же средство в центр губ поверх помады — светоотражающие частицы зрительно придадут объем.
7. Блеск для губ с «покалывающим» эффектом
На самом деле нет универсального блеска, который бы работал на всех девушках одинаково. Эффект зависит от кожи губ и чувствительности. Но чтобы они все-таки точно увеличились, в составе средства должен быть экстракт перца или ментола. Легкое жжение провоцирует усиленную циркуляцию крови, и губы припухают. Иногда блески дают ощущение покалывания или холода, но не слишком надейся на эти средства. Используй их в комплексе с предыдущими шагами.