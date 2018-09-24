7 проверенных способов увеличить губы без уколов

1. Зубная щетка

Это один из самых известных способов, который быстро увеличивает губы, правда,ненадолго. Возьми сухую зубную щетку с мягкой щетиной и аккуратно растирай губы, пока не почувствуешь тепло. Для этого лучше купить отдельную щетку, а не пользоваться той,которой чистишь зубы. После массажа сделай компресс: смочи салфетку ментоловым маслом и оставь на губах на 10 минут.

2. Массаж и компрессы

Здесь важна регулярность. Делай массаж каждый день, тогда сработает накопительный эффект и губы будут пухлыми всегда. Заверни кубик льда в ткань и помассируй губы пару минут — холод стимулирует циркуляцию крови. Затем сделай контрастный массаж: смочи ткань в горячей воде и прикладывай к губам, чередуя с кубиком льда. Распаренные губы разомни пальцами от краев к середине, сжимай и раскатывай уголки. Если делать это ежедневно перед сном, эффект появится уже через пару недель.

3. Скраб

Регулярное использование скраба обновит кожу, избавит от сухости, станет профилактикой старения, а помада и блеск не будут скатываться. И обязательный бонус: прилив крови и визуальное увеличение губ! Ты можешь использовать как готовый скраб для губ, так и сделать его сама, тогда он получится натуральным, без отдушек, химии и прочих добавок. Для основы выбери эксфолиант, например, молотый кофе, сахар, овсяные хлопья или пшеничные зерна. Смешай базу с маслом авокадо, оливковым или кокосовым. Если нет аллергии — добавь мед. В разных направлениях массируй губы и зону вокруг рта,затем оставь скраб на пять минут — пусть кожа напитается витаминами и полезными веществами. После скрабирования увлажни губы гигиенической помадой или кремом. Повторяй процедуру раз в 10−12 дней.

4. Разогревающие средства

Возьми масло мяты, перец или молотую корицу и добавь в кокосовое или оливковое масло. Затем нанеси получившуюся массу на губы на пару минут. Почувствуешь дискомфорт — тут же смой теплой водой. Ориентируйся на свои ощущения, чтобы не передержать средство, а то можешь спровоцировать ожог.

5. Комплекс упражнений

«С возрастом губы некоторых девушек становятся как ниточки — это происходит из-за напряжения. На лице находится множество мышц, чье состояние зависит друг от друга. Например, щечные мышцы или „мышцы смеха“ опускают уголки рта, влияют на носогубные складки, нижнюю губу, морщины под уголками и на многое другое, — объясняет создатель и ведущий онлайн-курсов по фейсфитнесу на образовательной платформе Talentsy Елена Каркукли. — Вы не замечаете, как часто лицо напрягается и происходят внешние деформации. Поэтому важно делать упражнения, чтобы прорабатывать мышцы, ткани и зажимы лица. Попробуй расслабляющую технику „Колпачок“ и укрепляющую „Уточку“. После комплекса ты почувствуешь, как объем твоих губ увеличился».