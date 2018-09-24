Девять вещей, за которые не должна извиняться женщина

Итак, перестань извиняться, если:

1. Ты не согласна с чьим-либо мнением

Иметь свое мнение – это нормально. Так и должно быть. Не надо тушеваться, если твое мнение не совпадает с мнением твоей подруги или начальницы. Если они нормальные люди, они тебя без проблем поймут.

2. Ты высказываешь свое мнение

Ты можешь держать свое мнение при себе, но почему бы тебе не высказаться? Особенно, если оно противоположно мнению твоего собеседника.

3. Ты отказываешься от свидания

Ты ничего никому не должна. Почему тогда ты извиняешься перед малознакомым парнем, если не хочешь даже тратить время на чашку кофе с ним? Все нормально. Просто скажи «нет».

4. Ты отказываешься от секса

Если ты чего-то не хочешь, то не должна извиняться за это. Ты хозяйка собственного тела, так что все нормально. А если он этого не понимает, то это только его проблемы.

5. Ты просишь кого-то подвинуться

Если ты должна находиться там, где кто-то уже долго стоит, просто попроси его подвинуться. Вежливо. При этом извиняться не стоит.

6. Ты одинока

Если у тебя нет отношений, ты не должна извиняться перед своей мамой за то, что до сих пор не подарила ей внука. Нет, ты не ждешь принца, просто всему свое время.

7. Ты выглядишь «слишком»…

Ты можешь выглядеть слишком толстой, слишком красивой, слишком спортивной, слишком умной или слишком глупой – это не имеет значения. Ты та, кто ты есть, поэтому извиняться за это точно не стоит.

8. Ты эмоциональна

Зачем ты извиняешься за свои эмоции? Тебе сегодня грустно, потому что у подруги умерла собака, но незачем рыдать над этим в туалете, а потом весь вечер извиняться перед партнером, что у тебя красные глаза и нос, как помидор.

9. Ты питаешь страсть к чему-либо