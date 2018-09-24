Прошло пять месяцев: почему Кейт Миддлтон не выходит из декрета?

Кейт Миддлтон - настоящая любимица публики. Не только англичане, но также поклонники королевской семьи по всему миру с интересом наблюдают за жизнью герцогини и очень скучают, когда она долго не появляется на публике. А это случается лишь в исключительных случаях, так как официальные мероприятия и общение с людьми - прямая обязанность монархов. В случае с Кейт, длительные перерывы случались лишь несколько раз, два из которых - по случаю беременности и дальнейшего декретного отпуска. Так происходит и сейчас. Одно лишь но: после рождения Луи прошло уже почти пять месяцев.