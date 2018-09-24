Прошло пять месяцев: почему Кейт Миддлтон не выходит из декрета?

Поговаривают, что причина вовсе не в уходе за маленьким Луи.
Кейт Миддлтон - настоящая любимица публики. Не только англичане, но также поклонники королевской семьи по всему миру с интересом наблюдают за жизнью герцогини и очень скучают, когда она долго не появляется на публике. А это случается лишь в исключительных случаях, так как официальные мероприятия и общение с людьми - прямая обязанность монархов. В случае с Кейт, длительные перерывы случались лишь несколько раз, два из которых - по случаю беременности и дальнейшего декретного отпуска. Так происходит и сейчас. Одно лишь но: после рождения Луи прошло уже почти пять месяцев.
Когда на свет появился Джордж Миддлтон пробыла в декрете шесть недель. Шарлотта, как истинная девочка, требовала больше внимания и заставила маму сидеть дома четыре месяца. Что же происходит сейчас?
Если верить инсайдерам, то на этот раз герцогине не дает выйти из декрета не необходимость постоянно быть возле малыша Луи, а желание поддержать сестру, которая вот-вот впервые станет мамой. По предварительным прогнозам, Пиппа должна родить уже в октябре и Кейт хочет быть с ней рядом в столь важный период ее жизни.