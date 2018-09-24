Экспертное мнение: как продукты влияют на нашу кожу

Мы — это то, что мы едим?

Считается, что жирные кислоты, содержащиеся в орехах и рыбе, необходимы для поддержания защитной функции кожи, тогда как белок, которым богаты мясо и яйца, нужен для производства коллагена, он делает кожу эластичной и гладкой. Однако доктор Анджали Махто, дерматолог лондонской клиники Cadogan, объясняет, что пока полезные элементы усвоятся организмом, пройдет очень много времени, а их концентрация будет настолько мала, что особой пользы они не принесут.

Вот почему высокие дозы витамина С, часто содержащиеся в БАДах, которые рекомендуют принимать для повышения эластичности и упругости кожи, просто бесполезны. Также вряд ли наш рацион влияет на уровень гормонов в крови (считается, что из-за повышенного тестостерона появляются прыщи). Научных исследований на эту тему недостаточно,— сказала эксперт.

Спортивный нутрициолог, фитнес-тренер, основатель проекта "Дружу с телом" Ксения Король тоже уверена, что заявлять о прямой связи между конкретным продуктом и высыпаниями, в духе "у всех прыщи из-за употребления творога", совершенно некорректно.

Во-первых, высыпания на коже — причина совокупности факторов, куда входит и неправильный уход, и гормональный фон, и даже психологические аспекты (в психосоматике высыпания на коже — неприятие себя или ситуации, об этом подробно написано в справочнике Лиз Бурбо "Твое тело говорит: люби себя").

Во-вторых, тело каждого человека будет реагировать по-разному на те или иные продукты. Необходимо рассматривать каждого человека в отдельности, собрав информацию о состоянии его здоровья, рационе его питания и анализируя реакции на те или иные продукты в динамике.

Доктор Махто уверена, что диеты для кожи просто не существует. Если вы питаетесь правильно, то весь организм (и кожа, в том числе) скажет вам спасибо. Здесь надо полагаться на классические советы: есть много овощей и фруктов, в которых содержатся витамины и минералы. Несколько небольших исследований, опубликованных в Journal of Dermatology & Therapy, доказывают, что диеты с высоким содержанием омега-3 могут оказывать противовоспалительное действие. А поскольку многие кожные заболевания связаны с хроническим воспалением, возможно, две-три порции жирной рыбы в неделю принесут пользу.

А что насчет продуктов, которые есть не стоит? Махто советует не поддаваться моде и без консультации диетолога не отказываться бездумно от мяса, молочки или глютена. А вот сократить употребление сахара — это всегда хорошая идея. Есть доказательства, что рафинированный сахар способствует появлению угревой сыпи. По одной из теорий, всплеск уровня сахара в крови приводит к повышению уровня инсулина (это гормон, который помогает доставлять глюкозу в клетки), он же влияет на инсулиноподобный фактор роста 1, или ИФР-1, который, как полагают ученые, увеличивает размер и активность сальных желез (из-за чего и появляются угри).

Молочные продукты