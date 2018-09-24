Экспертное мнение: как продукты влияют на нашу кожу

В течение многих лет ученые утверждали, что никакой связи между состоянием кожи и тем, что вы едите, нет. Однако, каждый второй дерматолог советует отказаться от шоколада или сыра, если у вас акне или экзема, а блогеры рассказывают, как избавились от прыщей за пару недель, всего лишь исключив из рациона сахар. SPLETNIK.RU вместе с экспертами попытался разобраться, правда ли, что тайна красивой и здоровой кожи кроется в питании, выясняет Spletnik.
Мы — это то, что мы едим?
Считается, что жирные кислоты, содержащиеся в орехах и рыбе, необходимы для поддержания защитной функции кожи, тогда как белок, которым богаты мясо и яйца, нужен для производства коллагена, он делает кожу эластичной и гладкой. Однако доктор Анджали Махто, дерматолог лондонской клиники Cadogan, объясняет, что пока полезные элементы усвоятся организмом, пройдет очень много времени, а их концентрация будет настолько мала, что особой пользы они не принесут.
Вот почему высокие дозы витамина С, часто содержащиеся в БАДах, которые рекомендуют принимать для повышения эластичности и упругости кожи, просто бесполезны. Также вряд ли наш рацион влияет на уровень гормонов в крови (считается, что из-за повышенного тестостерона появляются прыщи). Научных исследований на эту тему недостаточно,— сказала эксперт.
Спортивный нутрициолог, фитнес-тренер, основатель проекта "Дружу с телом" Ксения Король тоже уверена, что заявлять о прямой связи между конкретным продуктом и высыпаниями, в духе "у всех прыщи из-за употребления творога", совершенно некорректно.
Во-первых, высыпания на коже — причина совокупности факторов, куда входит и неправильный уход, и гормональный фон, и даже психологические аспекты (в психосоматике высыпания на коже — неприятие себя или ситуации, об этом подробно написано в справочнике Лиз Бурбо "Твое тело говорит: люби себя").
Во-вторых, тело каждого человека будет реагировать по-разному на те или иные продукты. Необходимо рассматривать каждого человека в отдельности, собрав информацию о состоянии его здоровья, рационе его питания и анализируя реакции на те или иные продукты в динамике.
Доктор Махто уверена, что диеты для кожи просто не существует. Если вы питаетесь правильно, то весь организм (и кожа, в том числе) скажет вам спасибо. Здесь надо полагаться на классические советы: есть много овощей и фруктов, в которых содержатся витамины и минералы. Несколько небольших исследований, опубликованных в Journal of Dermatology & Therapy, доказывают, что диеты с высоким содержанием омега-3 могут оказывать противовоспалительное действие. А поскольку многие кожные заболевания связаны с хроническим воспалением, возможно, две-три порции жирной рыбы в неделю принесут пользу.
А что насчет продуктов, которые есть не стоит? Махто советует не поддаваться моде и без консультации диетолога не отказываться бездумно от мяса, молочки или глютена. А вот сократить употребление сахара — это всегда хорошая идея. Есть доказательства, что рафинированный сахар способствует появлению угревой сыпи. По одной из теорий, всплеск уровня сахара в крови приводит к повышению уровня инсулина (это гормон, который помогает доставлять глюкозу в клетки), он же влияет на инсулиноподобный фактор роста 1, или ИФР-1, который, как полагают ученые, увеличивает размер и активность сальных желез (из-за чего и появляются угри).
Молочные продукты
В 50-е и 60-е годы, по словам эксперта, стандартный совет дерматолога звучал так: "Откажитесь от молочных продуктов и сахара". Затем в 60-е и 70-е годы появились новые исследования, в которых говорилось, что между рационом и акне нет связи.
Природа придумала молоко для вскармливания потомства, поэтому неудивительно, что в нем помимо белков, жиров и углеводов присутствуют вещества, ускоряющие рост и созревание телят. По словам доктора Франка Липмана, это более 60 всевозможных гормонов, большей частью — анаболиков (тех самых, которые используют культуристы для наращивания мышечной массы).
Молока без гормонов не существует. Любой молочный продукт содержит некоторое количество тестостерона, прогестерона, инсулина, инсулиноподобного фактора роста и других стимулирующих веществ.
Анаболики и половые гормоны, потребляемые с молоком, по некоторым данным, сами по себе способны вызывать акне. Однако существует еще один механизм, почему кожа становится проблемной. Лактоза (молочный сахар) стимулирует синтез инсулина, который еще больше усиливает действие стероидов на кожу. Так, стакан молока повышает уровень этого гормона на 300 процентов. Поэтому чистая кожа — еще один весомый довод в пользу диеты, ориентированной на низкий инсулиновый индекс продуктов.
Шоколад
Многие люди считают, что прыщи и акне появляются у них тогда, когда они употребляют в пищу шоколад. Однако дело тут не в самом шоколаде, а в сахаре, который в нем содержится. С ним действительно нужно быть аккуратным, исследования показали, что у людей, которые регулярно употребляют продукты с высоким гликемическим индексом (то есть с высоким содержанием сахара или простых углеводов), угревая сыпь обостряется чаще и занимает больше площади на лице, чем у тех, кто придерживается диеты с низким гликемическим индексом.
Острая пища
Руководство Британской ассоциации дерматологов доказало, что людям с розацеа (хроническим рецидивирующим заболеванием кожи лица, характеризующимся покраснением и расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица) стоит исключить из рациона острую пищу, а также пищевые продукты с сосудорасширяющим действием (например, красное вино). Все дело в капсаицине, он содержится в остром красном перце и некоторых других специях, и циннамальдегиде, содержащемся в корице, помидорах, цитрусовых и шоколаде, — они могут выступать в качестве триггеров для обострения заболевания.
Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания придерживается другого мнения и уверена, что ежедневный рацион непосредственным образом влияет на состояние кожи. Чтобы сохранить красоту, она рекомендует есть продукты, богатые клетчаткой.
Клетчатка
Потребление в среднем 30 граммов пищевых волокон в день (100 граммов пшеничных отрубей) поможет предотвратить множество заболеваний: от кишечных до сердечно-сосудистых. Красота вашего лица (и кожи вообще) зависит от здорового состояния микрофлоры.
Омега-3
Потребление таких продуктов, как: жирные сорта рыбы, растительные масла (льняное, соевое, кукурузное), яйца, орехи поможет не только защитить кожу от ультрафиолета, но улучшить работу центральной нервной системы. Омега-3 уменьшает проявления аллергии, борется с различными видами дерматитов и препятствует старению кожи. Данная кислота является мощным антиоксидантом, который не позволяет свободным радикалам повреждать кожу.
Зеленый кофе
Большинство исследований подтверждают, что в зеленом кофе высокое содержание хлорогеновой кислоты (антиоксиданта). В обжаренных зернах она тоже есть, однако в зеленом ее в разы больше. Эта кислота помогает бороться с вирусом возбудителя герпеса, кишечной палочкой. Помимо кофе антиоксидант вы можете найти в барбарисе, картофеле, щавеле, не жареных семенах подсолнечника, артишоках, баклажанах, яблоках.