Свадебные букеты из пиццы

Аппетитная композиция представляет собой шарообразный букет с миниатюрными помидорами и кусочками пиццы, которые искусно свернуты в виде цветов. Основными ингредиентами пиццы являются тесто, колбаса Пепперони, сыр Моцарелла и соус. Для женихов также доступны съедобные бутоньерки.

Дизайнер необычных букетов – Джесси Биарден, которая в прошлом году уже прославилась благодаря созданию бикини из пиццы. Стоит отметить, что свадебный букет из пиццы весьма практичен – он не только поднимает настроение и приковывает взгляды окружающих, но и может утолить голод новоиспеченных молодоженов.