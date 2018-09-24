ТОП-5 способов улучшить зрение

Как можно улучить зрение, ведь работа за компьютером и пристрастие к телевизору пагубно влияют на наши глаза, приводя к тому, что без очков или линз уже не обойтись. Ivona расскажет вам, как уберечь зрение с помощью альтернативных методов.
Как улучить зрение: аробика для глаз
Все мы понимаем пользу регулярных занятий аэробикой: они улучшают кровяное давление, поддерживают сердечную мышцу в тонусе, замедляют процессы старения клеток мозга и нервных клеток. Все это важно и для глаз. Ведь глазные мышцы тоже могут подкачаться, улучшить координацию и гибкость. Доктор Мэрилин Рой создала специальный комплекс из 12 упражнений – аэробику для глаз, которую она советовала выполнять ежедневно.
Первое упражнение: разотри ладони, чтобы они стали горячими и положи их на глаза на пару минут.
Второе упражнение: быстро поморгай 20–30 раз.
Третье упражнение: встань, ноги на ширине плеч. Делай ритмичные повороты телом так, чтобы голова и плечи смотрели то в одну, то в другую сторону. Руки, как плетки, должны хлестать по бокам тела. Глаза держи раскрытыми так, чтобы тебе казалось, что мир как бы проплывает мимо твоего взгляда.
Четвертое упражнение: подойди к окну и посмотри на яркий дневной свет.
Пятое упражнение: подними брови так, чтобы почувствовать напряжение перед глазом. Затем расслабься. Упражнение нужно выполнить десять раз. Шестое упражнение: напряги мышцы над верхней частью щек, как будто ты подтягиваешь мышцы по бокам лица. Затем расслабься. Упражнение нужно выполнить десять раз. Седьмое упражнение: фокусирование на квадратах. Нарисуй на листе бумаги два одинаковых квадрата. Для начала держи лист на удобном расстоянии от глаз. Слегка пересеки взгляд глаз (скоси их) так, чтобы на странице появилось три квадрата. Сфокусируй взгляд, пока средний квадрат не станет четким. Затем вернись в исходное положение. Восьмое упражнение: используй тот же лист с квадратами. Пододвигай его к себе и отодвигай, держа при этом в фокусе средний квадрат.