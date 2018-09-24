ТОП-5 способов улучшить зрение

Как улучить зрение: аробика для глаз

Все мы понимаем пользу регулярных занятий аэробикой: они улучшают кровяное давление, поддерживают сердечную мышцу в тонусе, замедляют процессы старения клеток мозга и нервных клеток. Все это важно и для глаз. Ведь глазные мышцы тоже могут подкачаться, улучшить координацию и гибкость. Доктор Мэрилин Рой создала специальный комплекс из 12 упражнений – аэробику для глаз, которую она советовала выполнять ежедневно.

Первое упражнение: разотри ладони, чтобы они стали горячими и положи их на глаза на пару минут.

Второе упражнение: быстро поморгай 20–30 раз.

Третье упражнение: встань, ноги на ширине плеч. Делай ритмичные повороты телом так, чтобы голова и плечи смотрели то в одну, то в другую сторону. Руки, как плетки, должны хлестать по бокам тела. Глаза держи раскрытыми так, чтобы тебе казалось, что мир как бы проплывает мимо твоего взгляда.

Четвертое упражнение: подойди к окну и посмотри на яркий дневной свет.