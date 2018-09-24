Как правильно выбрать хобби для ребенка

Хобби для любого человека, в том числе и для ребенка, – это та часть жизни, где он может реализоваться, стать увереннее в себе, улучшить самооценку, найти новых друзей. Бассейн, фигурное катание, кружок юных химиков, оригами или теннис? Решите это вместе с сыном или дочкой.

Важно обратить внимание на месторасположение секции: оно должно быть максимально близко к школе или дому. Спросите ребенка, чем бы он хотел заниматься, а если в прошлом году он уже посещал кружок или секцию, узнайте, намерен ли продолжить.

Хобби для интеллектуала

Если у вас спокойный ребенок, способный часами заниматься одним и тем же делом, предложите ему в качестве хобби моделирование. Работа с мелкими деталями развивает внимание, способность самостоятельно принимать решения, а также тренирует мелкую моторику. Память, логику и стратегическое мышление помогают формировать занятия шахматами и шашками, а также бильярд. Но не уповайте на то, что ребенок станет новым Талем или Каспаровым.

Пусть играет в удовольствие, и не настаивайте, если двигать фигурки по доске или загонять шары в лузы ему покажется скучным. Возможно, вашему ребенку больше понравится кружок юного натуралиста.

Много значит интерес к будущей профессии и задатки в той или иной области, о которых вы наверняка знаете. Итак, если чадо с удовольствием строчит сочинения и высказывает нестандартные суждения, запишите его в кружок юного журналиста, где маленький репортер или редактор может попробовать свои силы в устном и письменном жанре. Малыш проявляет себя с друзьями как дипломат, к нему нередко обращаются за советом – наверняка ему будет интересно заниматься в кружке психологии. Он сможет лучше узнать самого себя, научиться общаться с окружающими, развить свои сильные стороны и побороть недостатки.

Есть способности к языкам – остановите выбор на профессиональных курсах, а не школьном кружке. Ведь изучение иностранного требует системного подхода и не должно прекращаться!

Сын или дочь всерьез увлекаются одним из школьных предметов – соответствующий кружок только пойдет на пользу. Как правило, профильные кружки открыты при Домах школьника и в школах. Не нужно смотреть на них как на нечто второсортное, недостойное внимания. Бесплатно или за символическую плату – не всегда означает плохо.

Как правило, дети любят учителей, к которым ходят на кружки, и поэтому с удовольствием остаются в школе. Это очень большой плюс: у ребенка есть интерес, а знания повышают статус в классе, когда он участвует в школьной жизни.

Занятия для юных спортсменов