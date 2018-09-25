15 вещей, которые дороже денег

Мы нередко забываем о том, что в жизни существует нечто, что гораздо важнее денег. Вот 15 вещей, которые нужно запомнить:

1. Опыт взаимоотношений

Поцелуйте кого-нибудь, напишите кому-нибудь письмо, в котором расскажите о своих чувствах. Не пожалейте времени в выходной день и приготовьте интересное, вкусное блюдо. Устройте вечер при свечах любимому человеку.

2. Обучение мудрости

Если вы полагаете, что знаете ответ, то вы совершенно не мудры. Учитесь быть мудрым. Мудрость приходит из знания того, как мало вы действительно знаете.

3. Брак

Ваша жизнь сильно изменится, когда вы глубоко и без остатка примите в неё другого человека. Стремление стать лучшим будет происходить при раскрытии каждой вашей частички непосредственно другому близкому человеку.

4. Дружеские отношения

Регулярные дружеские отношения и приятельская атмосфера – прекрасное доказательство жизни. Дружба не имеет никакого отношения к вещам, которыми вы владеете, или поступкам, которые вы можете совершить – сами вещи и поступки вращаются вокруг людей и их взаимоотношений.

5. Здоровое тело

Здоровье невозможно купить, но сохранить его поможет собственный выбор. Отказ от вредных привычек сделает ваше тело здоровее, а значит, привлекательнее.

6. Психологическое здоровье

Физическое здоровье не может быть совершенным без психологического. Выражение ваших чувств должно происходить здравым способом. Беспокоящие вас проблемы нужно решать, а не избегать их.

7. Страсть

Какие поступки заставляют вас переживать волнения и наполненность? Блюдо вашей жизни будет убогим и пресным, если не приправить его специями, додающими остроту и вкус.

8. Общение

Поистине бесценен талант выражения своих мыслей и эмоций впечатлительной аудитории. Это позволяет делиться оттенками духовного мира с другими. Это то, чего не достигнуть всеми материальными благами на этой земле.

9. Упор на собственные силы

Деньги прибывают и убывают. А умение выживать, или даже преуспевать без денег, обозначает, что они становятся менее значимыми.

10. Безопасность

Направляйте все свои старания на создание безопасного места, где можно быть защищенным от провалов. Формируя основы своей безопасности в настоящее время, в будущем вы сможете получить настоящую плодотворную отдачу.

11. Поддержка других

Свойственное большинству людей оказание поддержки другим людям, приносит ощущение счастья и удовлетворенности, а это то, что не может быть заменено никаким видом материальных богатств.

12. Саморазвитие личности

Имеются бесчисленные возможности для совершенствования каждого отдельного человека как личности – его поступки, вера, и т.п. Совершенствуя свою личность сегодня, вы улучшаете свое будущее.

13. Признательность

Есть выражение: «Счастье – это когда ты чаще благодаришь Бога, чем просишь». Если вы станете чаще благодарить жизнь за то, что у вас есть - удовлетворение жизнью скоро возрастет.

14. Увлечения

Многие люди, попав в жизненную рутину, не ведают, что истинное счастье не зависит от состояния капитала или количества приобретаемых вещей. Отойдите от этого. Познайте новое, найдите то, что будет приносить вам искреннее наслаждение. Зачастую, это скрывается в самых элементарных вещах – играх, длительных прогулках, общении, любимом занятии.

15. Духовность