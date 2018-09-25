Опровергнут миф о пользе аспирина

В эксперименте, проводившемся в 2010-2014 годах, приняли участие более 19 тысяч жителей США и Австралии, средний возраст которых составил 74 года. Они не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями или деменцией, а также не имели инвалидности.

Ежедневно половине испытуемых давали по 100 мг аспирина, а остальные принимали плацебо. В итоге никакой существенной разницы в частоте случаев смерти, инвалидности или развития деменции между добровольцами выявлено не было.

При этом было установлено, что прием аспирина на протяжении пяти лет ведет к увеличению числа серьезных кровотечений, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

Однако же принято считать, что аспирин уменьшает агрегацию тромбоцитов, в результате чего уменьшается риск закупорки кровеносных сосудов. Поэтому его часто используют для уменьшения рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.