Пять «за» и «против» ношения бюстгальтера

«Против»

В моде естественность, поэтому на подиумах мы видим одежду, которая не подразумевает ношение бюстгальтера.

«За»

За счет формы бюстгальтера, который поднимает грудь и создает каркас, одежда сидит лучше, особенно трикотаж.

«Против»

Этот предмет одежды многие женщины воспринимают как дискриминацию. Общественная организация «Free the Nipple» призывает оголять свою грудь так же свободно, как это делают мужчины.

«За»

Красивое белье — предмет роскоши. Кружевной лифчик вполне может стать хорошим оружием при соблазнении представителей сильного пола. Согласно опросам, мужчины предпочитают видеть на своей возлюбленной черный, красный или фиолетовый бюстгальтер.

«Против»

По мнению некоторых врачей, лифчик нарушает приток крови к молочным железам, что может привести к раку.

«За»

Многие лифчики действительно неудобны и могут наносить груди вред, но есть кружевные, шелковые или хлопковые бюстье и топы. Главное — правильно подобрать. Доктора говорят, что это еще и вопрос гигиены. Если ношение бюстгальтера вызывает неприятные ощущения, это повод обратиться к врачу.

«Против»

Без бюстгальтера происходит естественное укрепление мышц и тканей груди.

«За»

Бюст приличного размера нуждается в поддержке, считают маммологии, ведь силу притяжения никто не отменял. Чтобы избежать провисания груди, нужно носить лифчик.

«Против»

Пуш-ап и силиконовые бюстгальтеры без бретелей ведут к перегреванию груди, что приносит вред здоровью.

«За»