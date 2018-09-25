Рецепты необычных блюд из сливы

Салат «Осенний»

Интересен тем, что в него не добавляют сахар, соль и масло.

Ингредиенты: 2 сливы, 1 яблоко, 1 груша, 1 помидор, 1 огурец, ½ болгарского перца, 1 морковь. Для заправки: 1 ст.л. яблочного сока, 1 ч. л. бальзамического уксуса, пара листочков свежей мяты.

Способ приготовления: у слив вынимаем косточки, у яблока и груши удаляем семена. Нарезать сливы, яблоко и грушу дольками и сбрызнуть яблочным соком. Огурец и морковь нарезать кружочками, помидор и перец — кубиками. Все перемешать, сбрызнуть бальзамическим уксусом и посыпать мелко рубленной мятой.

Пити

Азербайджанский суп, который считается одним из основных в национальной кухне. Изначально в пити клали заранее испеченные каштаны, сегодня их заменяют картофелем. Но обязательно используют сливу или алычу, нут и мяту. Пити обычно готовят в духовке в глиняных горшочках объемом не больше литра.

Ингредиенты: 300 г говядины (или баранины), 2 картофелины, ½ луковицы, 1 помидор, ⅓ стакана нута, 3–4 сливы (зимой можно взять сушеную), 60 г сала, щепотка шафрана, ½ ч. л. сухой мяты, соль, перец, ½ ч. л. сумаха (приправа красноватого оттенка, используют как заменитель лимонного сока).

Способ приготовления: нут замочить на ночь и отварить до полуготовности. Мясо нарезать небольшими кусочками. Залить водой и поставить на огонь, варить, снимая пену, пока пена не перестанет появляться. Лук нарезать кубиками и положить на дно горшочка, затем несколько кусочков мяса, после — картофель, затем — слой нута. Посолить. Залить бульоном, положить дольки сливы и кубики помидора. Поперчить. Посыпать мятой и остальными специями. Поверх положить ломтики сала. Разогреть духовку до 150 градусов и поставить горшочки на час, потом убавить огонь и томить еще часа полтора.

Ткемали

Знаменитый грузинский соус, который подходит для мясных и рыбных блюд, а также к пасте и овощным гарнирам.

Ингредиенты: 1 кг слив (кислых или алычи), 1 головка чеснока, 1 маленький перчик чили, 1 ч. л. зерен кориандра, 1 ч. л. шафрана, по ½ пучка кинзы, укропа и мяты, 2 ч. л. соли и 3 ч. л. сахара.