Три главных правила для успешных занятий спортом

Часто случается так, что едва начав заниматься спортом, люди отказываются от тренировок. Почему так происходит? Дело в неправильном подходе. Спортивные инструкторы разработали систему, которая направит ваши усилия в нужное русло и поможет успешно заниматься.

Во-первых, ставьте перед собой реалистичные цели, чтобы получить результат. Вы можете стремиться к фигуре своей мечты или бицепсам Арнольда, но не пытайтесь заполучить желаемое сразу же на старте.

Во-вторых, распорядитесь временем для тренировок разумно. Специалисты советуют посвящать аэробным упражнениям 2,5 часа в неделю. Распределите это время с умом: по 30 минут в день 5 дней в неделю, а не за 1 день изнуряющих тренировок. Установите еженедельные цели тренировки, постепенно добавляя больше времени и интенсивности. В конце каждой недели оценивайте свои результаты. Если вы достигли своей цели – ликуйте! А если же нет – проанализируйте, что пошло не так и как Вы собираетесь это исправить.