Макияж для жирной кожи: о чем нужно помнить

Жирный блеск — не лучший друг для красивого макияжа. Однако это не значит, что нужно напрочь забыть о мейкапе. Сегодня Ivona поделится советами, которые помогут правильно использовать декоративную косметику и навсегда забыть о бликах на лбу.

Правила макияжа для жирной кожи

Очищение

Прежде всего, чтобы избавиться от жирного блеска, необходимо хорошо очистить лицо. Используйте мягкий скраб или специальный спонж. Жирная кожа должна быть хорошо отшелушенной и абсолютно свежей перед нанесением мейка.

Увлажнение

Перед макияжем жирную кожу нужно хорошенько увлажнить. Чтобы успокоить сальные железы, следует использовать увлажняющий крем или гель и подождать, пока он впитается.

База

База под макияж не только гарантирует стойкость, но и помогает справиться с проблемами жирной кожи. Праймер всегда имеет дополнительный матирующий эффект, так что его важно иметь под рукой.

Матирующий крем

Для жирной кожи отлично подойдет матирующий крем. Главное в этом вопросе - правильно выбрать средство. Обращайте внимание на состав тонального крема - в нем не должно быть масел. Вместо этого, матирующий крем должен иметь в своем составе частички пудры. Чаще всего они органического происхождения и не забивают поры.

Пудра

Припудриваться стоит лишь по мере необходимости. Дело в том, что под слоем пудры лицу становится жарко и появляется жирный блеск.

Матирующие салфетки