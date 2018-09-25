Гороскоп для красоток на сегодня для всех знаков Зодиака

Овен

В первой половине дня у вас будут сложности в общении с руководством. Старайтесь сдерживать свои отрицательные эмоции. Вам стоит смириться с ситуацией, и все сложится благополучно. Во второй половине дня остерегайтесь незнакомцев, есть риск обмана. Процедуры по уходу за волосами и кожей головы принесут хорошие результаты.

Телец

Этот день особенно результативен для операций с недвижимостью. Переезды благоприятны и пройдут без осложнений. Во второй половине дня вас ждет важная встреча. Используйте свое обаяние во время переговоров. Среди коллег возникнет конфликт, не стоит вмешиваться. Вечером уделите время решению хозяйственных вопросов.

Близнецы

Постарайтесь сегодня избегать разногласий с коллегами. Противоречия могут привести к выяснению отношений. Вам стоит вести себя спокойно и сдержанно, чтобы не испортить репутацию. Во второй половине дня займитесь поиском и анализом информации о конкурентах. Творческое вдохновение позволит найти интересное решение проблемы.

Рак

Сегодня вас ждет важная встреча с партнерами, которые могут изменить финансовое положение. Используйте поддержку влиятельного лица, чтобы одержать победу. Во второй половине дня повышенный интерес мужчины может создать интригу. Не стоит предпринимать решительных действий. Оставив ситуацию в покое, вы сможете извлечь пользу.

Лев

Будьте осторожнее и скрывайте свои намерения от коллег. Зависть конкурентов может нарушить ваши планы. Во второй половине дня вам удастся склонить оппонентов на свою сторону. Коллективная работа для вас будет утомительной. Постарайтесь вечером отвлечься от проблем и расслабиться, вам нужно получать больше приятных эмоций.

Дева

Сегодня ваша внешность сыграет большую роль на важных переговорах. Старайтесь использовать одежду классического фасона. Во второй половине дня вам предстоит трудная и монотонная работа. Следите внимательно за действиями конкурентов, чтобы их опередить. Вечером удачное время для покупок и обновления гардероба.

Весы

Этот день будет результативным для решения юридических вопросов. Вам удастся опередить соперников и получить положительное решение от руководства. Во второй половине дня старайтесь не допускать конфликта с коллегами. Важно сохранить репутацию и свой авторитет. Вечером вам стоит сходить куда-нибудь с друзьями, чтобы снять напряжение.

Скорпион

Сегодня нужно быть яркой и женственной, это важно. Используйте свою внешность, чтобы завоевать доверие партнеров. Во второй половине дня вам поступит выгодное предложение. Вы смело можете говорить об увеличении своего гонорара за выполняемую работу. Вечером вам нужно прогуляться на свежем воздухе, чтобы восстановить силы.

Стрелец

Отношения с партнерами могут осложниться из-за утечки информации. Не стоит браться за несколько дел одновременно. Старайтесь распределить правильно свои силы и рабочее время. Эффективно обратиться за помощью и советом к более опытному специалисту, чтобы улучшить свои результаты.

Козерог

Сегодня вас ждет успех в новых начинаниях. Не стоит рассчитывать на обещанную помощь в решении важного вопроса. Делайте все самостоятельно, и вы получите больше прибыли. Во второй половине дня вы получите важную информацию. Старайтесь действовать решительно и быстро, это принесет вам славу.

Водолей

Утром ваше самочувствие может нарушить намеченный план действий. Стоит заняться профилактикой хронических заболеваний. Во второй половине дня могут возникнуть финансовые трудности. Вам не стоит беспокоиться, выход из ситуации подскажет старый знакомый. Вечером побудьте с семьей и уделите время решению бытовых вопросов.

Рыбы