Похудевшая на 50 килограммов Мэрайя Кери появилась на фестивале в мини-платье

Миниатюрное платье подчеркнуло стройную фигуру Мэрайи. По слухам, за последний год звезде удалось скинуть не менее 50 килограммов.

В конце прошлого лета Мэрайя Кери поправилась до 120 килограммов. У певицы случился нервный срыв, но ей удалось взять себя в руки. Кери сделала резекцию желудка и перешла на низкоуглеводную диету, которую чередует с детоксом и интенсивными тренировками.