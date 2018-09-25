Похудевшая на 50 килограммов Мэрайя Кери появилась на фестивале в мини-платье

22 сентября Мэрайя Кери (Mariah Carey) стала гостьей фестиваля iHeartRadio в Лас-Вегасе. Для выхода на красную ковровую дорожку и на сцену 48-летняя певица выбрала черное мини-платье со стразами, колготки в сетку и туфли на каблуке, пишет Cosmo.
Миниатюрное платье подчеркнуло стройную фигуру Мэрайи. По слухам, за последний год звезде удалось скинуть не менее 50 килограммов.
В конце прошлого лета Мэрайя Кери поправилась до 120 килограммов. У певицы случился нервный срыв, но ей удалось взять себя в руки. Кери сделала резекцию желудка и перешла на низкоуглеводную диету, которую чередует с детоксом и интенсивными тренировками.
Напомним, сейчас артистка встречается с 35-летним танцором Брайаном Танакой, с которым она познакомилась в ноябре 2016 года. Мэрайя воспитывает двоих детей — семилетних двойняшек Монро и Мороккана от своего бывшего мужа, актера Ника Кэннона.