Что умные женщины делают, чтобы предотвратить измену

Начнем с того, что обычно ведет к неверности:

1. Бесконечная «борьба» между страстью и любовью

Многие люди говорят, что любят своего партнера, но все еще испытывают страсть к другим людям. Нелогично? Не совсем. Сканирование МРТ показывает, что мозг под влиянием страсти реагирует так же, как на наркотики. Все дело во всплеске сексуальных гормонов. Сила страсти во многом превосходит силу любви, но длится намного меньше.

Любовь помогает в длительных отношениях, это забота и эмоциональная стабильность. Но желание, страсть, новизна, неизвестное — эти чувства дают нам ощущение молодости и желанности.

Страсть — измененное состояние сознание, запрограммированное инстинктом размножаться. Отношения без страсти невозможны. Измена происходит, когда один партнер не хочет другого в сексуальном плане.

2. Мы не хотим того, что думаем, будто хотим

Хотя мы хотим стабильности, безопасности и спокойствия, это часто ведет к монотонности и скуке. Ничто не убивает страсть больше, чем монотонность. От однообразия жизни человек может захотеть запретный плод, хоть и не хочет оставлять партнера ради мимолетного развлечения. А на самом деле нужно просто сохранять свои отношения интересными и веселыми, учиться ценить то, что есть, и совершенствовать это.

3. Низкая самооценка повышает вероятность измены

Неуверенный в себе человек хочет заполучить новых сексуальных партнеров, чтобы самоутвердиться, чтобы повысить свою самооценку. Однако такой стимул временный и вскоре человек чувствует пустоту и жалость. Нужно совершенствоваться и самореализовываться другими способами.

Вдохновляй и мотивируй его развиваться, делать то, что ему нравится. Повышай его самооценку, делая ему комплименты, говоря, как ты его ценишь и любишь.

4. Нехватка уважения и взаимной поддержки

Если один партнер не уважает и не поддерживает другого, тот будет искать эмоциональную привязанность вне отношений. У вас должны быть общие интересы, вы должны интересоваться жизнью друг друга.