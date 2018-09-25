Посвяти этому упражнению три минуты в день и стань еще стройнее

Персональный тренер отвечает на вопрос, интересующий многих женщин, желающих иметь узкую талию и подтянутый живот: «Как долго нужно стоять в планке, чтобы получить результат?» - пишет Sõbranna.
Персональный тренер Дуг Склар знает секрет похудения, однако не все могут следовать его рекомендациям.
Научиться держать планку может каждый, но результативность этого упражнения зависит от того, как долго ты можешь в ней продержаться.
По словам Склара, самое эффективное для талии - стоять в планке 3 подхода по 60 секунд. Однако этот вариант далеко не для всех, особенно не для начинающих.
«В случае, когда ты новичок в упражнении «Планка», не рискуй здоровьем во имя стройной талии», - советует Склар и добавляет, что лучше начать с более коротких повторений. Если же стараться стоять в планке дольше, чем тебе и твоим мышцам под силу, можно перенапрячься и повредить поясницу.
«Если же усталость и напряжение в мышцах спины все-таки появились, необходимо сделать упражнение на расслабление спинных мышц, то есть прогнуться в пояснице, так болевые ощущения в области спины будут менее ощутимы», - поясняет персональный тренер.
Если тебе сложно простоять в планке в течение целой минуты, попробуй стоять по 10 секунд с паузой длительностью 5-10 секунд. Делай от трех до шести подходов.