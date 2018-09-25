Мой парень хотел, чтобы я брилась каждый день, поэтому я бросила его

Это двойные стандарты

Мой парень сам не очень-то переживает о своей внешности, что на самом деле мне и нравилось в нем. Но почему он сам может не бриться, а меня за это критикует? Даже если бы я хотела бриться каждый день, меня бы все равно это обидело, ведь сам он даже не принимает душ каждый день, пишет Soulpost.ru.

Отношения — это больше, чем только лобковые волосы

И вообще странно, что он поднял эту тему. То, что я делаю со своим телом, исключительно мое дело, и если бы он хотел со мной серьезных отношений, он бы знал это. По большому счету частота бритья партнера не должна быть большой проблемой.

Такой материалистичный человек не должен вообще встречаться с кем-то нормальным

У меня, как и у всех, есть недостатки, но я никогда не считала особенности бритья одним из них. Вероятно он хотел встречаться с Барби с нулевой индивидуальностью или независимостью, которая думала бы только о том, как угодить ему. Такой поверхностный человек не стоит моего времени.

Это не то, как я хочу проводить свое время — спасибо

Бритье занимает много времени, особенно, когда от женщин ожидается быть гладкими по всему телу. Парни даже не представляют, как долго это делается. Им нужно только брить усы и бороду, да и те, кто этого не делает, не считаются неухоженными. У меня занятая жизнь. Мне она нравится. Зачем тратить полчаса каждого дня на бритье, если мне это неважно?

Он вообще должен чувствовать себя счастливчиком за то, что спит со мной

Позволить кому-то быть настолько близко, чтобы заниматься сексом — это не немаловажно. Я ожидаю, что парень, с которым я сплю, будет понимать, насколько ему повезло, ведь и я отношусь к его телу с уважением. Если он начинает жаловаться на количество волос на моем теле, ему не место рядом со мной.

Отношения — это там, где тебе максимально комфортно, а не там, где тебе нужно постоянно притворяться идеальной

На женщинах и так огромное давление, как они должны выглядеть. Но отношения — это место, где тебе должно быть максимально безопасно, где ты можешь быть настоящей собой, а не там, где тебя критикуют. В моей жизни нет места для того, кто ожидает, что я всегда буду выглядеть идеально. Я предпочитаю себя настоящую.

Это мой выбор — что делать с волосами на теле

Никто, даже мой парень, не может говорить мне, что мне делать со своей внешностью. Если я никому не делаю ничего плохого, я сама решаю, чего хочу.

Я поняла, что он не для меня