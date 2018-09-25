Ср, 26.09.2018

Латте, хумус и смузи: ТОП-рецепты из тыквы

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Kõrvits.

ФОТО: Ekaterina Fedotova / PantherMedia / Scanpix

Ведущая проекта «Взвешенные и счастливые» Мирослава Ульянина поделилась с читателями Ivona рецептами из самого популярного осеннего продукта – тыквы.

Мирослава Ульянина не только поддерживает толстячков на конкурсах в шоу «Взвешенные и счастливые», но и является консультантом по питанию, расписывает рацион каждого и помогает с меню.

Она поделилась ТОП-3 рецептами из осеннего продукта – тыквы. 

Тыквенный латте

Для холодного осеннего вечера отлично подойдет согревающий напиток.

Ингредиенты:

  • Растительное молоко (самое вкусное — густое кокосовое)
  • Куркума (специя в порошке) — ½ ч. л.
  • Тыква (запеченная и взбитая в пюре) — 1 ст. л.
  • Имбирь (сухая специя в порошке или натертый свежий корень) — ½ ч. л.
  • Кленовый сироп / сироп топинамбура / мед (в зависимости от того, чем хочется подсластить) — 1 ч. л.
  • Черный / кайенский перец — на кончике ложки

Способ приготовления:

  1. В небольшую кастрюлю наливаем растительное молоко и добавляем остальные ингредиенты (куркуму, перец, имбирь, пюре тыквы).
  2. На среднем огне разогреваем, постоянно помешивая, чтобы специи полностью растворились в молоке. Не доводя до кипения, убираем с огня.
  3. Добавляем мед. Перемешиваем.
  4. Переливаем в чашку и наслаждаемся.

Благодаря куркуме в составе он сбалансирует ум и улучшит концентрацию внимания. Потому и западные эксперты, и специалисты по аюрведе считают, что куркума улучшает обмен веществ и кровообращение, очищая кровь и лимфатические сосуды, улучшает пищеварение и помогает при диабете. Тыква снижает желание сладкого и жирного. Имбир улучшает пищеварение и кровообращение. Перец улучшает усваивание полезные веществ, которые есть в специях.

Тыквенный хумус

Ингредиенты:

  • Нут (турецкий горох; чтобы он быстрее отварился, его следует замочить в воде на ночь)
  • Тахини (кунжутная паста)
  • Специи (куркума, имбирь, смесь перцев)
  • Тыква

Способ приготовления:

  1. Тыкву отвариваем на пару.
  2. Отвариваем нут.
  3. Взбиваем все компоненты в блендере.
  4. Получаем замечательный оранжевый цвет и нежный приятный вкус.

Хумус известен своей нежной структурой. Такое блюдо прекрасно подойдет для рациона человека, который придерживается правильного питания. Этот рецепт отличается своим насыщенным цветом и удивительным вкусом.

Тыквенный смузи

Ингредиенты:

  • Сырая тыква
  • Заранее замороженный банан
  • Щепотка куркумы
  • Растительное молоко (можно приготовить самому: из орехов (кешью, миндаля,грецких, кедровых)
  • Немного сухого в порошке или сырого имбиря

Способ приготовления:

  1. Взбить в блендере до однородной густой текстуры все ингредиенты.
  2. После того, как  смузи уже будет готов, его можно посыпать семенами тыквы, цветочной пыльцой, кунжутом, семенами льна или чиа и свежими любимыми ягодами

Такой завтрак достаточно быстрый в приготовлении, к тому же он не нагружает желудочно-кишечный тракт. Необходимо помнить, что на один фрукт всегда используем два овоща, для поддержания баланса и уровня инсулина.

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