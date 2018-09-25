Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест

Дидусенко уверена, что требования к участницам конкурса красоты — дискриминация прав девушек, состоящих в браке или родивших ребенка. «Мисс Украина» не планирует добровольно отказаться от титула и собирается поехать на конкурс «Мисс мира», который пройдет 8 декабря 2018 года в Китае. Как утверждают авторы статьи, победительница отказалась комментировать публично эту ситуацию.

Юристы национального конкурса отметили, что участие Дидусенко в «Мисс мира» может грозить Украине дисквалификацией. Требования к статусу девушек — стандарты таких конкурсов, заверили организаторы.