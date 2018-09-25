Видео: феминистки устроили в Питере акцию, обливая химикатами мужчин, раздвигающих ноги

На YouTube-канале активистки Анны Довгалюк появился видеоролик, в котором собрана нарезка многочисленных эпизодов акции. Феминистки давно борются с так называемым мэнспредингом и первыми жертвами стали мужчины из петербургского метро.

"Для акции потребовались 30 литров воды, смешанной с шестью литрами отбеливателя. Этот раствор в сто раз концентрированнее смеси, используемой хозяйками при стирке. Он в считанные минуты выедает цвета на ткани", - говорит Анна Довгалюк.

Это уже вторая громкая акция, которую устроили сторонницы Довгалюк. На предыдущем видео они демонстрировали, что у них под юбкой.