Видео: феминистки устроили в Питере акцию, обливая химикатами мужчин, раздвигающих ноги

Активистки заявили, что, раздвигая ноги, мужчины демонстрируют свою альфа-самцовость и оскорбляют чувства находящихся рядом представительниц прекрасного пола, пишет Life.ru.
На YouTube-канале активистки Анны Довгалюк появился видеоролик, в котором собрана нарезка многочисленных эпизодов акции. Феминистки давно борются с так называемым мэнспредингом и первыми жертвами стали мужчины из петербургского метро.
"Для акции потребовались 30 литров воды, смешанной с шестью литрами отбеливателя. Этот раствор в сто раз концентрированнее смеси, используемой хозяйками при стирке. Он в считанные минуты выедает цвета на ткани", - говорит Анна Довгалюк.
Это уже вторая громкая акция, которую устроили сторонницы Довгалюк. На предыдущем видео они демонстрировали, что у них под юбкой.
Организаторы не сообщают о последствиях проведённой акции, но судя по реакции некоторых "жертв", им девушкам досталось. Тем не менее активистки не собираются останавливаться и планируют устроить акцию в Москве и Казани.