Гороскоп на сегодня: 26 сентября 2018 года

Чтобы не испытывать судьбу, сегодня лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.

Овен. Вам стоит расставлять правильно приоритеты. Сперва делайте то, что по-настоящему важно, а потом все остальное.

Телец. Сегодня вам не удастся усидеть сразу на нескольких стульях. Выберете одно направление деятельности, с ним вы справитесь на 100%.

Близнецы. Сегодня вы - хозяин своей судьбы. Все происходящее -в вашей жизни будет зависеть исключительно от ваших решений и действий.

Рак. День не подходит для принятия важных и окончательных решений. Может случиться так, что уже завтра вы передумаете.

Лев. Чтобы не ошибиться в выборе, спросите совета у человека, которому вы доверяете. Это главный успех сегодняшнего дня.

Дева. Если вас распирают умные мысли и идеи, не держите их в себе. Этот день подходит для воплощения в жизнь самых смелых планов.

Весы. День может расстроить вас падением с небес на землю, так что мечтать и витать в облаках категорически не рекомендуется. Действуйте!

Скорпион. День хорош для работы по хозяйству и общения с близкими людьми. Работу лучше отложить на завтра.

Стрелец. Особых действий от вас сегодня не потребуется. Наступает счастливое время, когда будет все получаться само собой.

Козерог. Вам стоит научиться видеть то, что вокруг вас. Не уходите в себя, узнаете много нового.

Водолей. Не нужно полностью доверяться людям, вас могут подвести даже если не специально, так что рассчитывайте на себя.