Идеально белые гардины: как правильно стирать важный предмет интерьера

Белая тюль требует особенного внимания при стирке. Чтобы этот предмет интерьера радовал вас своей чистотой, предлагаем вам последовать следующим советам, и ваши гардины будут удивлять своей белизной не только вас, но и ваших гостей.

Как правильно стирать важный предмет интерьера

Для начала хорошенько встряхните гардины, ведь за долгое время они скопили на себе немало пыли и грязи. Иначе, они впитаются в ткань, когда вы начнете замачивать их. Далее ориентируйтесь на то, насколько гардины грязные.

Если гардины в очень плохом состоянии вам следует замочить их на 5-6 часов. Делать это нужно в горячей воде с концентратом соли. На 5 литров воды вам потребуется 4 столовых ложки соли.

Помните стиральную машину нужно ставить на деликатный режим. Можете добавить кислородный отбеливатель – это обеспечит дополнительное отбеливание ткани.

Многие знают, как трудно разгладить гардины после стирки. Чтобы облегчить этот процесс, вам нужно стирать их, сложенными в несколько раз. Также можно упаковывать их в небольшой мешочек. Потом процесс глажки не доставит вам особых хлопот.

Постиранные гардины нужно хорошенько прополоснуть. После чего опустите их в холодную соленую воду. Предварительно разбавьте в ней 2-3 капли зеленки. Зеленка придаст гардинам белизны. Главное не переусердствовать. В противном случае вы рискуете обзавестись не белыми, а зеленоватыми гардинами.