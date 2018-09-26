Идеально белые гардины: как правильно стирать важный предмет интерьера

Когда доходит очередь до стирки такого объемного предмета, как гардины, хозяюшки с тоской вздыхают. Эти советы от joinfo.ua помогут вам справиться с трудностями!
Белая тюль требует особенного внимания при стирке. Чтобы этот предмет интерьера радовал вас своей чистотой, предлагаем вам последовать следующим советам, и ваши гардины будут удивлять своей белизной не только вас, но и ваших гостей.
Как правильно стирать важный предмет интерьера
Для начала хорошенько встряхните гардины, ведь за долгое время они скопили на себе немало пыли и грязи. Иначе, они впитаются в ткань, когда вы начнете замачивать их. Далее ориентируйтесь на то, насколько гардины грязные.
Если гардины в очень плохом состоянии вам следует замочить их на 5-6 часов. Делать это нужно в горячей воде с концентратом соли. На 5 литров воды вам потребуется 4 столовых ложки соли.
Помните стиральную машину нужно ставить на деликатный режим. Можете добавить кислородный отбеливатель – это обеспечит дополнительное отбеливание ткани.
Многие знают, как трудно разгладить гардины после стирки. Чтобы облегчить этот процесс, вам нужно стирать их, сложенными в несколько раз. Также можно упаковывать их в небольшой мешочек. Потом процесс глажки не доставит вам особых хлопот.
Постиранные гардины нужно хорошенько прополоснуть. После чего опустите их в холодную соленую воду. Предварительно разбавьте в ней 2-3 капли зеленки. Зеленка придаст гардинам белизны. Главное не переусердствовать. В противном случае вы рискуете обзавестись не белыми, а зеленоватыми гардинами.
Также можете воспользоваться способом отбеливания с применением перекиси. Для этого размешайте в воде, нагретой до 60 градусов 1 столовую ложку нашатырного спирта и 2-3 столовых ложки перекиси. Размешайте все и замочите тюль на 30 минут. По истечению отведенного времени достаньте тюль, хорошо прополощите и развесьте сушиться.